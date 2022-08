鴻海 獲亞太暨台灣永續行動獎七項獎座

鴻海(2317)持續在永續行動上展現積極作為,以落實「永續經營=EPS+ESG」之理念,並響應國際倡議,將聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)實踐在ESG六大永續策略藍圖中。今(12)日榮獲台灣永續行動獎2金1銀以及亞太永續行動獎1金2銀1銅的榮譽,顯示鴻海在環境永續、社會共融與經濟發展三大面向的作為皆受到評委團隊的肯定。

鴻海以「環境永續打造零廢園區」、「轉型升級-電動車趨勢」兩項永續行動獲得金獎的殊榮。主辦單位頒發這兩個金獎,也代表今年鴻海深圳龍華科技園區正式取得UL 2799廢棄物零填埋「金級認證」,成功打造全球首座綜合生態示範園區;以及在公司轉型升級的路上,投入電動車發展,以平台化的思維減少開發成本及時間,讓資源有效利用,推動電動車環境永續產業,這些行動是朝向正確的方向。

此外,去年台灣疫情升溫之際,鴻海深知台灣要建構完整的防疫網,企業團體無法獨善其身,必須加入全社會的防疫團隊及體系。因此,鴻海積極投入洽商疫苗採購捐贈事宜,提供給台灣醫療防疫體系,善盡社會責任。今年的台灣永續行動獎中,因「建構防疫網,穩定社會」的努力上,獲得銀奬肯定。

亞太永續行動獎方面,鴻海同樣以「Building a Complete Epidemic Prevention Network and Becoming a Stable Force of Society」在防疫上的努力,同步獲得金獎肯定;並且藉由「Transformation and Upgrading - Create the Future Trend of Intelligent Electric Vehicles」 、「Promoting Environmental Sustainability – Establish Zero Waste Campus」兩項行動拿到銀獎。

鴻海教育基金會長期支持台灣人工智慧(artificial intelligence,AI)領域的推廣教育,編撰全台首本AI教科書與漫畫,並在偏鄉推動國中生研習營以及建構AI科技互動平台等,因此以「Multi-technology Education in Rural Areas - Strengthen AI Technology Education and Transform Lives」行動,獲得銅獎。

除了持續行動落實永續外,鴻海今年也正式對外揭露集團在ESG的願景與策略,宣示環境、社會、治理的三十二項長程目標,作為全體員工遵循的指標,展示鴻海貫徹ESG的決心,也讓外界可以清楚了解鴻海ESG的方向。