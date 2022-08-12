鴻海 獲亞太暨台灣永續行動獎七項獎座

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
鴻海永續經營再獲肯定 《2022亞太暨台灣永續行動獎》奪7項獎座。鴻海/提供
鴻海永續經營再獲肯定 《2022亞太暨台灣永續行動獎》奪7項獎座。鴻海/提供

鴻海（2317）持續在永續行動上展現積極作為，以落實「永續經營=EPS+ESG」之理念，並響應國際倡議，將聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)實踐在ESG六大永續策略藍圖中。今（12）日榮獲台灣永續行動獎2金1銀以及亞太永續行動獎1金2銀1銅的榮譽，顯示鴻海在環境永續、社會共融與經濟發展三大面向的作為皆受到評委團隊的肯定。

鴻海以「環境永續打造零廢園區」、「轉型升級-電動車趨勢」兩項永續行動獲得金獎的殊榮。主辦單位頒發這兩個金獎，也代表今年鴻海深圳龍華科技園區正式取得UL 2799廢棄物零填埋「金級認證」，成功打造全球首座綜合生態示範園區；以及在公司轉型升級的路上，投入電動車發展，以平台化的思維減少開發成本及時間，讓資源有效利用，推動電動車環境永續產業，這些行動是朝向正確的方向。

此外，去年台灣疫情升溫之際，鴻海深知台灣要建構完整的防疫網，企業團體無法獨善其身，必須加入全社會的防疫團隊及體系。因此，鴻海積極投入洽商疫苗採購捐贈事宜，提供給台灣醫療防疫體系，善盡社會責任。今年的台灣永續行動獎中，因「建構防疫網，穩定社會」的努力上，獲得銀奬肯定。

亞太永續行動獎方面，鴻海同樣以「Building a Complete Epidemic Prevention Network and Becoming a Stable Force of Society」在防疫上的努力，同步獲得金獎肯定；並且藉由「Transformation and Upgrading - Create the Future Trend of Intelligent Electric Vehicles」 、「Promoting Environmental Sustainability – Establish Zero Waste Campus」兩項行動拿到銀獎。

鴻海教育基金會長期支持台灣人工智慧（artificial intelligence，AI）領域的推廣教育，編撰全台首本AI教科書與漫畫，並在偏鄉推動國中生研習營以及建構AI科技互動平台等，因此以「Multi-technology Education in Rural Areas - Strengthen AI Technology Education and Transform Lives」行動，獲得銅獎。

除了持續行動落實永續外，鴻海今年也正式對外揭露集團在ESG的願景與策略，宣示環境、社會、治理的三十二項長程目標，作為全體員工遵循的指標，展示鴻海貫徹ESG的決心，也讓外界可以清楚了解鴻海ESG的方向。

在永續經營道路上，對內鴻海持續不斷自我檢視精進；對外持續關心社會所需，以科技傳遞溫暖，提升下一代競爭力同時改善弱勢群體生活，落實「永續經營=EPS+ESG」理念，持續朝可持續性發展目標邁進。

鴻海永續經營再獲肯定 《2022亞太暨台灣永續行動獎》奪7項獎座。鴻海/提供
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鴻海 ESG

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