敦泰 AMOLED IDC 獨家供應 OPPO Watch 3 Pro

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

OPPO 首次將 IDC (TDDI，整合型驅動控制晶片)及 LTPO技術應用在智慧型穿戴裝置，OPPO推出的Watch 3 Pro 採用敦泰IDC技術，節能炫彩螢幕，通過全面技術革新帶來超低功耗、持久電池續航和更加豐富的功能特性，在恆亮模式以 100%圖元顯示，最低 1Hz 更新率，功耗降低 15%，垂腕不黑屏，為人們帶來時尚品質的智慧顯示新體驗。

敦泰表示，該公司最先進AMOLED整合型驅動控制 IDC 技術，搭配柔性 OLED LTPO 面板在 Watch 3 Pro 的智慧穿戴 終端產品上展現自我調整四頻動態刷新模式，具備低功耗、高畫質等優勢，解決了使用時的續航和息屏等痛 點問題。恆亮顯示(AOD)模式下有著長達 5 天的高續航力，並在優異的觸控技術下，實現優異運動防水 (5ATM 等級防水)更支援曲面厚蓋板;解析度高達 378x496，螢幕 PPI 達到了視網膜級別的 326PPI，最高 1000nit 亮度。同時因晶片高度整合更進一步降低了顯示模組的生產料件數及總體成本。

敦泰表示，該公司的 IDC(TDDI) 技術，在業界一直扮演先驅，目前更以 FT2389 IDC 提供業界最佳功能且能降低生產成本的新 解決方案，這次獨供 OPPO Watch 3 Pro 高階手錶產品，成為業界第一個搭配穿戴柔性 AMOLED LTPO 螢 幕以 IDC 單晶片量產的 IC 設計公司，展現敦泰 AMOLED IDC 高階技術實力。

IDC 敦泰 控制晶片

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