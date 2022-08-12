群創打造進階永續力 獲亞太暨台灣永續行動獎四大獎

群創光電（3481）今（12）日宣布榮獲2022亞太暨台灣永續行動獎，此獎項由台灣永續能源研究基金會舉辦，主要為表彰產官學界在實踐聯合國永續發展目標上的卓越貢獻。群創以「人才轉型、數位智造」、「能資源高效循環工廠」及「群起守護，創造健康」表現共獲兩金兩銅傑出獎項。

群創光電總經理楊柱祥表示：「群創除致力企業經營成長動能，更將企業經營力化為進階永續力，在永續成就的道路上，一向秉持初心，將聯合國永續發展目標(SDGs)融入日常營運管理。在人才與數位轉型上，從心出發，以人為本，投入數位轉型加值人才培育與智慧製造，全面提升人才價值。群創厚植綠色管理於生產營運中，以綠色製造打造能資源高效循環工廠，攜手價值鏈夥伴實踐綠色行動，樹立產業循環經濟新典範。此外，在疫情衝擊之際，群創除照顧同仁的身心、家庭、工作，提供健康安全的職場環境外，更將本業科技力化成投身防疫的公益力量，付諸行動關懷社會需求，發揮永續力為企業的正面影響力。」

群創應用數位科技加值人才培育，榮獲台灣永續行動獎金獎肯定的「人才轉型，數位智造」專案，透過數位人才發展計畫，達成1. 建構轉型梯隊、2. 推進產業轉型及3. 社會發展參與三項目標。此外，群創以特有的「XYZ轉型策略」，透過數位科技改造既有生產模式，從自動化、數據化到智能化，將自動製造升級成智能工廠，引領智慧製造新格局，達成產品最終不良率降低33%，利基產品比重增加22%，品質偵查時間降低 90%，總產能增加10%等成效，並獲頒2021世界經濟論壇(WEF)認證燈塔工廠。

群創「能資源高效循環工廠」專案榮獲台灣永續行動獎金獎及亞太永續行動獎銅獎雙獎項，致力落實循環經濟理念，以原物料、水、能源及物流四大能資源，打造能資源高效循環綠色工廠。透過5R循環方法，減量（Reduce）、再使用（Reuse）、回收再利用（Recycle）、重新定義（Redefine）及重新設計（Redesign），輔以「物質流成本會計（Material Flow Cost Accounting, MFCA） 」分析法及「i-FM （intelligent facility management） 資訊管理系統」，監控收集用電、用水及廢氣、廢水排放等數據，群創將四大能資源進行再生及循環（Resource recovery），並攜手供應鏈組成策略聯盟，強化組織與供應鏈韌性，創造循環經濟價值。

群創從本業出發，以「智能防疫」為核心，即時因應推動防疫措施，榮獲亞太永續行動獎銅獎的「群起守護，創造健康」專案，展現將風險化為機會，落實企業對健康風險的管理能力。因應疫情衝擊，群創投入大量人力與經費執行防疫措施，至2021年合計發放約2,153萬片口罩供全球員工使用，提供安心健康的工作環境。此外，群創攜手群創教育基金會，力挺前線醫護人員，包括捐贈六座正壓式檢疫亭，提供苗栗、台南及高雄等縣市政府醫護人員零接觸採檢的安全環境，採購2,700劑快篩試劑贈予地方醫院，提供當地防疫管控運用，與地區醫學中心合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，並積極對外分享防疫經驗，守護健康與社會共好。

群創超越深耕企業經營，善用核心本業推動永續發展，將ESG議題融入日常營運，未來將持續落實「群創永續進行式」 （Sustainability on the Go：3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing） 3Gos永續發展策略，打造永續競爭力，站穩永續變革的新世代。