群創打造進階永續力 獲亞太暨台灣永續行動獎四大獎

群創光電(3481)今(12)日宣布榮獲2022亞太暨台灣永續行動獎,此獎項由台灣永續能源研究基金會舉辦,主要為表彰產官學界在實踐聯合國永續發展目標上的卓越貢獻。群創以「人才轉型、數位智造」、「能資源高效循環工廠」及「群起守護,創造健康」表現共獲兩金兩銅傑出獎項。

群創光電總經理楊柱祥表示:「群創除致力企業經營成長動能,更將企業經營力化為進階永續力,在永續成就的道路上,一向秉持初心,將聯合國永續發展目標(SDGs)融入日常營運管理。在人才與數位轉型上,從心出發,以人為本,投入數位轉型加值人才培育與智慧製造,全面提升人才價值。群創厚植綠色管理於生產營運中,以綠色製造打造能資源高效循環工廠,攜手價值鏈夥伴實踐綠色行動,樹立產業循環經濟新典範。此外,在疫情衝擊之際,群創除照顧同仁的身心、家庭、工作,提供健康安全的職場環境外,更將本業科技力化成投身防疫的公益力量,付諸行動關懷社會需求,發揮永續力為企業的正面影響力。」

群創應用數位科技加值人才培育,榮獲台灣永續行動獎金獎肯定的「人才轉型,數位智造」專案,透過數位人才發展計畫,達成1. 建構轉型梯隊、2. 推進產業轉型及3. 社會發展參與三項目標。此外,群創以特有的「XYZ轉型策略」,透過數位科技改造既有生產模式,從自動化、數據化到智能化,將自動製造升級成智能工廠,引領智慧製造新格局,達成產品最終不良率降低33%,利基產品比重增加22%,品質偵查時間降低 90%,總產能增加10%等成效,並獲頒2021世界經濟論壇(WEF)認證燈塔工廠。

群創「能資源高效循環工廠」專案榮獲台灣永續行動獎金獎及亞太永續行動獎銅獎雙獎項,致力落實循環經濟理念,以原物料、水、能源及物流四大能資源,打造能資源高效循環綠色工廠。透過5R循環方法,減量(Reduce)、再使用(Reuse)、回收再利用(Recycle)、重新定義(Redefine)及重新設計(Redesign),輔以「物質流成本會計(Material Flow Cost Accounting, MFCA) 」分析法及「i-FM (intelligent facility management) 資訊管理系統」,監控收集用電、用水及廢氣、廢水排放等數據,群創將四大能資源進行再生及循環(Resource recovery),並攜手供應鏈組成策略聯盟,強化組織與供應鏈韌性,創造循環經濟價值。

群創從本業出發,以「智能防疫」為核心,即時因應推動防疫措施,榮獲亞太永續行動獎銅獎的「群起守護,創造健康」專案,展現將風險化為機會,落實企業對健康風險的管理能力。因應疫情衝擊,群創投入大量人力與經費執行防疫措施,至2021年合計發放約2,153萬片口罩供全球員工使用,提供安心健康的工作環境。此外,群創攜手群創教育基金會,力挺前線醫護人員,包括捐贈六座正壓式檢疫亭,提供苗栗、台南及高雄等縣市政府醫護人員零接觸採檢的安全環境,採購2,700劑快篩試劑贈予地方醫院,提供當地防疫管控運用,與地區醫學中心合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」,並積極對外分享防疫經驗,守護健康與社會共好。

群創超越深耕企業經營,善用核心本業推動永續發展,將ESG議題融入日常營運,未來將持續落實「群創永續進行式」 (Sustainability on the Go:3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing) 3Gos永續發展策略,打造永續競爭力,站穩永續變革的新世代。