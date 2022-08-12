佳世達集團 獲四項台灣永續行動獎

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
佳世達集團榮獲四項台灣永續行動獎，由永續長林旺賜代表領獎。圖/佳世達提供
佳世達集團榮獲四項台灣永續行動獎，由永續長林旺賜代表領獎。圖/佳世達提供

佳世達集團（2352）致力於結合核心能力推動永續行動專案，並擴及大艦隊的集團成員共同參與，以實現聯合國永續發展目標（SDGs），今 (12) 日榮獲2022年「TSAA台灣永續行動獎」雙金一銀一銅、共四項獎項之殊榮。

其中「源源不絕 乾淨能源」、「沙坑紅寶豐富社區產業」獲得「環境永續」和「社會共融」最高榮譽金獎，集團公司仲琦科技「環境友善-包裝減量」榮獲「環境永續」銀獎，「血液透析創新全台唯一」則獲得「經濟發展」銅獎肯定。

佳世達總經理黃漢州表示，佳世達以大艦隊力量，推動集團夥伴推展各項永續行動專案，積極擴散永續影響力。佳世達集團本次由247件永續專案中脫穎而出，獲得雙金一銀一銅的肯定，且獎項同時涵蓋ESG(環境、社會、治理)三大面向均衡發展，未來仍積極和核心能力結合，帶領大艦隊持續實踐SDGs。

佳世達秉持著「節能、創能、儲能與選能」策略，自2012年起積極執行綠色行動，首先在桃園總部建置太陽能光電系統，並於2019年取得經濟部綠色工廠認證。2021年全面佈署冰水、空壓主機與照明智慧節能措施，同年底新設481kwp自用太陽能綠電正式併聯發電使用。。

佳世達集團旗下的達昇能源(原明基能源)團隊集結各專業領域節能專家，並受訓取得國際性唯一的節能績效量測與驗證技術(International Performance Measurement & Verification Protocol, IPMVP)， 全面佈署「能源解決方案」，從碳盤查暨節能方案規劃、電價管理、碳權抵換申請至空調效率優化與照明、空壓機、熱回收系統節能，透過併網型儲能與高效綠能機組，保存能源、節能減碳。達昇能源也將豐富的建置經驗，協助客戶「一站式能源服務」，不僅降低營運成本，友善環境，持續推動源源不絕的乾淨能源。

明基透析結合國內高階生醫人才與佳世達集團30年的生產管理經驗，持續強化關鍵核心技術，血液透析器也稱為人工腎臟，是洗腎療程中擔任極為關鍵的一環，自2014年成立至今，為國內唯一血液透析器製造大廠。

在全世界洗腎人口逐年攀升的情況下，明基透析為國內血液透析器製造領航者，為解決生產需求，藉由佳世達集團推動CIP專案(Continuous Improvement Program 持續改善計畫)，打造「全國唯一血液透析器自動化前置作業預組裝設備」。提高產線自動化積極切入智慧製造，運用資料提高生產效率，亦發展人機協作的智慧工作環境，以提供高品質且安全有效的醫療醫材，更落實聯合國永續發展目標SDG 9的「工業、創新與基礎建設」，落實企業永續發展。

TSAA台灣永續行動獎鼓勵透過創新性策略來實踐永續發展的成功案例，促進參賽單位對社會共融、環境永續及經濟發展做出貢獻，本次第二屆共136家單位參獎，參獎件數高達247件，評選工作由69位專家、學者及社會賢達組成評審團。主辦單位表示，整體而言企業在永續績效及單面向的卓越案例表現大幅精進，期盼在各界努力下為當代及後代子孫創造更美好的永續家園。

佳世達 血液透析

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