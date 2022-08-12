永續行動博覽會揭幕 日月光展現低碳環保多元成果

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
日月光投控攜手日月光環保永續基金會，參與亞太永續行動博覽會，展示日月光永續發展成果。 圖／財團法人日月光環保永續基金會提供
日月光投控攜手日月光環保永續基金會，參與亞太永續行動博覽會，展示日月光永續發展成果。 圖／財團法人日月光環保永續基金會提供

2022年亞太永續行動博覽會12日上午在世貿一館揭幕，日月光投控（3711）攜手財團法人日月光環保永續基金會參展，除展現日月光「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」四大永續發展指標，也分享日月光環保永續基金會近年來積極從事環保公益活動之重要成果。

日月光投控行政長、日月光環保永續基金會執行長汪渡村指出，日月光投控致力於永續價值的創造，因此，日月光在此次展覽中將展現多年來對於永續價值創造的成果，藉由知識的傳遞與分享，積極建立社會一股正向循環的力量。

日月光環保永續基金會則致力於環境保護、節能減碳、循環經濟及自然生態等環保永續相關公益活動，期許能為台灣這片溫馨土地、河川海洋、偏野山林，孕育出永續發展的環境，落實企業社會責任，並帶動社會正面影響力。

日月光本次參展主題包括「企業永續・環境共存」、「綠色製造・低碳轉型」等，並延伸至「海域守護・淨灘淨海」、「智慧工廠・智慧製造」以及「回收晶圓展示櫃」三個區塊 。

汪渡村表示，2021年起，日月光共投入1050萬元進行淨海、淨灘活動，截至2022年7月，所清除的海岸及海洋垃圾總計約450.3公噸，其中海岸垃圾高達436公噸，海洋垃圾有14.3公噸。

在「智慧工廠・智慧製造」方面，截至2021年底，日月光共完成了25座智慧工廠，培育超過500位自動化工程師；另外，日月光建置的中水回收廠，製程水回收率達72%，並供應給廠區循環再利用，可減少約10%廢水，大幅降低用水壓力與廢水排放量。

日月光展區另一個特色是回收晶圓展示櫃，展示日月光多年來各種循環再利用之產物，例如廢膠條再製環保磚、含鎳廢液吸附再生氯化鎳、廢塑膠回收再製環保垃圾袋、廢棄膠捲回收再利用製成環保鞋等，同時展示與桃園市大崗國小合作推動的「魚菜共生」專案。

日月光表示，日月光展區設於世貿一館A區C16，展期自8月12日（周五）至8月14日（周日），歡迎各界參觀指教。

日月光展出近年低碳永續績效，引起參觀民眾的關注。圖／財團法人日月光環保永續基金會提供
日月光展出近年低碳永續績效，引起參觀民眾的關注。圖／財團法人日月光環保永續基金會提供

日月光 環保 光環

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