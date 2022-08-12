兩岸緊張 立委張其祿示警： ECFA若終止會重創高雄屏東

中共軍演稍歇，民眾黨立委張其祿今天指出，軍演只是開始，對岸可能發動ECFA早收清單不再讓利的全面性戰爭，包括鋼鐵、水泥、塑膠原料及油品等皆為高屏地區重要產業，政府應及早分散農漁產品外銷地點，減少台灣對ECFA依賴。學者建議，輸陸農漁產品課徵特別費用來當風險基金。

立委張其祿偕中山大學政治經濟學系教授王俊傑、民眾黨高市議員參選人李佳玲今早在高雄開記者會。張其祿指出，去年中國大陸禁止鳳梨、釋迦，今年禁石斑魚、白帶魚，要求不能有「MIT」及改商標等要求，已對農漁產、食品、製造業重鎮高屏地區嚴重衝擊。

張其祿說，兩岸簽訂ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），但停止輸入石斑魚後，以屏東來說，農委會今年底外銷目標為 300 公噸，但在6月13日至7月底出口僅150公噸，對比每年6600噸以上的總產量可說杯水車薪。

此外，ECFA早收清單嘉惠傳統產業、照顧中小企業，清單內的產業去年出口金額252億美元，包括鋼鐵、水泥、塑膠原料及油品皆是高屏地區的重要產業，每年關稅優惠近9億美元，若被終止，機械製造業損失可能達5億美金以上，整體影響低於10％的台灣對中國出口，仍會對中小企業造成極大衝擊，政府不是今天才知道。

王俊傑建議，政府應該要以空間分散化解危機，減少本島製品輸往中國，並透過全球分工方式，由台商投資的其他國家生產後銷往大陸；為避開「MIT」敏感問題，工業走向「製造服務業」，避免大量產品直接由台灣輸陸。農業部分，考慮對輸陸農漁產品課徵特別費用，充當後續政治或禁輸入風險的補貼或轉型基金，非由全民負擔。