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兩岸緊張 立委張其祿示警： ECFA若終止會重創高雄屏東

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨立委張其祿提出預警，中國大陸可能發動ECFA早收清單不再讓利的全面性戰爭，政府要提早因應。圖／高市黨部提供
民眾黨立委張其祿提出預警，中國大陸可能發動ECFA早收清單不再讓利的全面性戰爭，政府要提早因應。圖／高市黨部提供

中共軍演稍歇，民眾黨立委張其祿今天指出，軍演只是開始，對岸可能發動ECFA早收清單不再讓利的全面性戰爭，包括鋼鐵、水泥、塑膠原料及油品等皆為高屏地區重要產業，政府應及早分散農漁產品外銷地點，減少台灣對ECFA依賴。學者建議，輸陸農漁產品課徵特別費用來當風險基金。

立委張其祿偕中山大學政治經濟學系教授王俊傑、民眾黨高市議員參選人李佳玲今早在高雄開記者會。張其祿指出，去年中國大陸禁止鳳梨、釋迦，今年禁石斑魚、白帶魚，要求不能有「MIT」及改商標等要求，已對農漁產、食品、製造業重鎮高屏地區嚴重衝擊。

張其祿說，兩岸簽訂ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），但停止輸入石斑魚後，以屏東來說，農委會今年底外銷目標為 300 公噸，但在6月13日至7月底出口僅150公噸，對比每年6600噸以上的總產量可說杯水車薪。

此外，ECFA早收清單嘉惠傳統產業、照顧中小企業，清單內的產業去年出口金額252億美元，包括鋼鐵、水泥、塑膠原料及油品皆是高屏地區的重要產業，每年關稅優惠近9億美元，若被終止，機械製造業損失可能達5億美金以上，整體影響低於10％的台灣對中國出口，仍會對中小企業造成極大衝擊，政府不是今天才知道。

王俊傑建議，政府應該要以空間分散化解危機，減少本島製品輸往中國，並透過全球分工方式，由台商投資的其他國家生產後銷往大陸；為避開「MIT」敏感問題，工業走向「製造服務業」，避免大量產品直接由台灣輸陸。農業部分，考慮對輸陸農漁產品課徵特別費用，充當後續政治或禁輸入風險的補貼或轉型基金，非由全民負擔。

三民區議員參選人李佳玲說，台積電園區剛動土，將來高雄的半導體聚落也要考量相關風險，軍演可能遭受空運、航運等出貨考驗，政府要提出具體作為，保障民眾生計及安全。

三民區議員參選人李佳玲憂心，以台積電為首的半導體產業聚落也會受牽連。圖／高市黨部提供
三民區議員參選人李佳玲憂心，以台積電為首的半導體產業聚落也會受牽連。圖／高市黨部提供
立委張其祿（中）、中山大學政治經濟學系教授王俊傑（左）及民眾黨高市議員參選人李佳玲（右）在高雄開記者會。圖／高市黨部提供
立委張其祿（中）、中山大學政治經濟學系教授王俊傑（左）及民眾黨高市議員參選人李佳玲（右）在高雄開記者會。圖／高市黨部提供

ECFA 石斑

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