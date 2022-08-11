聯合再生決砸8.38億元 擴增大尺寸電池與模組產能

聯合再生能源(3576 )看好國內太陽能市場，將再擴展第二條大尺寸太陽能電池暨模組產線，今（11）董事會今年預計資本支出將達8.38億元，進行相關大尺寸產品產能擴充。

聯合再生表示，隨著訂單需求與市場的強力反饋，公司產能需進一步擴大，以配合市場需求，預計將投入新產能大尺寸M10電池暨模組產線，投資金額預估8.38億元左右，擴產後與現有機台設備的優化，可充分滿足國內市場成長的需求，估計聯合再生繼續維持台灣廠商出貨量第一。

聯合再生今日也公告2022年第2季財報，2022年第二季合併營收39億元，年增6.3%，合併毛利為4.1億元，年增50%，主要原因台灣市場需求強勁，產品價格維持健康水位，原物料成本掌控得宜。

因公司嚴格控管費用，營業費用相較2021年同期減少28%。第2季營業利益1.2億元，較去年同期大幅改善198%，歸屬於母公司業主純益1.74億元，獲利大增177%。

聯合再生2022年上半年營收為新台幣85.8億元，較去年同期成長29%，合併毛利率為13.5%，較去年同期改善420%，主要原因係太陽能產品生產績效顯著改善且公司經濟規模持續擴大，同時台灣市場需求強勁，產品價格維持健康水位，原物料成本掌控得宜，同時毛利率較高的太陽能系統相關營收增加。上半年歸屬於母公司業主純益為7.7億元，獲利跳增 202%。

展望下半年，根據能源局統計今年台灣新增太陽光電發電建置量截止到6月只有1GW（10億瓦）左右，經濟部預估今年台灣建置量應可達到2.5GW，預計下半年仍會有一波建置潮，出貨將大幅增加。

聯合再生進一步表示，目前全球需求相當強勁，歐洲由於能源自主及能源價格高漲導致對太陽能建置非常積極，另外美國通過通膨削減法案其中包含3,690億美元投入氣候和乾淨能源計畫及超過100億美元對消費者建置再生能源設備的補貼。

根據集邦旗下EnergyTrend預測，美國2022年新增太陽能裝置量將達26GW，今年第1季新增裝置量約3.9GW，預期下半年將有相當可觀的搶裝潮，再加上以上政策刺激，美國市場將迎來太陽能裝置高峰。聯合再生深耕海外市場多年，為客戶提供優良太陽能產品，今年歐美需求火熱，聯合再生積極擴展客源，今年下半年對海外出貨總量與營收貢獻比重將持續成長。

聯合再生稍早公布7月合併營收12.81億元，月減0.7%、年增5.5；前七月合併營收98.66億元，年增 25.1%