法國外貿銀：台科技業去庫存壓力 恐2020年來最不樂觀

法國外貿銀行今（11）日發布最新報告，指出亞洲科技行業，恐將迎來漫長去庫存周期，台灣的去庫存壓力很大，幾乎是2020年以來最不樂觀的時刻。

亞洲大型科技巨頭，如台積電（2330）和三星（Samsung），也正在縮減生產規模，或就去庫存的潛在影響發出了警告。

法國外貿銀行報告中指出，從英特爾（Intel）到英偉達（Nvidia），全球科技行業正在經歷新的挑戰。成本上升持續侵蝕利潤，消費者信心下降和利率走高可能會減弱需求。企業除了努力提高銷售額，同時也開始削減新訂單，轉而使用積累的庫存。這一趨勢對亞洲十分重要，因為亞洲的經濟週期非常依賴科技出口，更普遍地說，依賴全球供應鏈的週期性需求。

製造業情緒是亞洲科技週期的一個很好的晴雨表，在亞洲的各個市場中，台灣是對製造業情緒變化最敏感的市場之一。從PMI指標中的新訂單與庫存的差值來看，台灣的去庫存壓力很大，幾乎是2020年以來最不樂觀的時刻。新訂單減少和大量庫存堆積意味著亞洲科技行業將迎來漫長的去庫存週期，以及短期內利潤率下降。

首先，2022 上半年台灣的出口增速雖然看似保持在同比 20% 的水平，但主要受通脹支持。出口單價從 2021 年 12 月的 11.4% 加速至 2022 年 6 月的 14.6%，而出口量則從 9.2% 放緩至 5.1%。 另一個明顯的信號是來自美國和中國大陸的訂單均出現疲軟，表明全球需求正同步降溫。

其次，庫存占總資產的比例從 2015到2021 年的 18% 攀升至 2022 年第一季度的 22%。自疫情開始以來，由於供應鏈受阻，企業積累了更多庫存，並且逐漸轉變過往“準時制（just-in-time）”的生產模式。鑒於庫存水平較高，去庫存週期可能會從通常的 3 個月增加到 6-9 個月。

第三，台灣科技行業的收入增長將會放緩，毛利率可能也會縮減。隨著客戶延遲訂單和出售庫存，更多製造商將會被迫降價並提供折扣，這也會對毛利率產生影響，並且意味著過去兩年收入和毛利率的強勁增長可能已經達到了週期性高峰。

台灣的情況也正是整個亞洲面臨的情況。隨著消費電子產品的需求降溫，半導體和其他相關元件也將面臨更大壓力。韓國和日本等其他科技巨頭也將經歷銷售疲軟和庫存積壓。

不過，由於綠色轉型和數位化等結構性趨勢的發展，對汽車晶片、數據中心和高級計算的需求應該會保持韌性。儘管如此，全球需求放緩導致的出口訂單減少和快速去庫存必然會對亞洲科技行業造成衝擊，而且將會反映在經濟增長上。