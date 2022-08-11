台積電被爆下半年6大客戶 業績主力軍不再是英特爾、輝達

集微網消息，在許多公司削減或取消訂單的同時，台積電已上調全年收入目標。近日，消息人士告訴digitimes稱，台積電對其業績的信心源於獲得高通、英特爾和輝達等六大客戶的訂單。

台積電下半年業績增長的主力來自高通的大單。除了7nm工藝，高通還下單了5nm和4nm晶片，預計將彌補其他客戶減少的訂單。

據了解，台積電5nm及以下工藝的良率和性能優於競爭對手，消息人士稱，高通與台積電的合作將繼續在3nm和2nm上進行。

與此同時，高通公司最近與格芯簽署了一份長期採購協議。到2028年，高通將從GF購買總計74億美元的資金，是之前協議32億美元的兩倍多。12nm和14nm及以上的特殊工藝不影響高通與台積電在7nm及以下的合作。

台積電注意到消費端市場需求減弱，但數據中心和汽車電子應用需求保持穩定。台積電已經能夠通過重新分配產能來支持這些需求。即使庫存持續調整，客戶需求仍然超過台積電的產能供應。因此，預計整個2022年產能將保持緊張。

半導體行業認為，最終庫存調整將持續到2023年上半年。

台積電最大的客戶據信是蘋果，佔其收入的25%以上。消息人士稱，該客戶正在逐步增加台積電的Mac系列訂單，台積電將在2023年成為Mac晶片的獨家製造商。

台積電也將受益於有利的滙率和2022年的整體價格上漲。此外，佔公司收入51%的7nm和5nm工藝的平均售價（ASP）顯著提高。估計28nm工藝已經漲到3000美元以上。16nm和12nm的晶圓價格約為5000美元，7nm接近10000美元，5nm和4nm為16000-20000美元。

消息人士稱，在AMD和Xilinx合並後——這兩家公司都是台積電的客戶——他們的數據中心平台出貨量和市場份額都有所增加，而台積電的訂單並沒有顯著下降。

消息人士指出，英特爾和輝達將不是台積電2022年收入的主要增長動力。英特爾7nm和5nm製程訂單的收入貢獻較小，而輝達RTX30系列庫存較高，採用三星8nm製程。

消息人士稱，據報導，英特爾的下一代Meteor Lake處理器平台要到2024年第一季度才會推出，這也推遲了美國客戶對台積電3nm工藝的採用。不過，消息人士稱，據報導，英特爾將擴大其7nm和5nm訂單，以維持與台積電的關係。

消息人士表示，輝達採用台積電5nm工藝的下一代RTX40系列原定於8月推出，但至少推遲了一個季度，甚至可能要到2023年第一季度才會推出。消息人士補充說，台積電已經有其他客戶訂單來彌補延遲，雙方已就訂單合同達成協議。