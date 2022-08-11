廖賜政退居二線 和碩改為共同執行長制度

針對高層異動，和碩聯合科技（4938）指出，今（11）日上午和碩董事會已通過新的人事任命，目前擔任和碩總經理暨執行長已六年多，而著有功績任勞任怨的廖賜政先生將卸下重擔，在他 73 歲生日剛渡過幾日後將卸下和碩總經理暨執行長職務，此人事令將於2022年8月12日生效。

但廖賜政先生只是退居第二線，他仍繼續擔任和碩董事，也兼任關係企業景碩科技董事長。新接任執行長兼總經理工作的是二位「總經理暨共同執行長」鄧國彥與鄭光志，此人事任命也將於2022年8月12日生效。

鄧國彥在內部人稱 Johnson 鄧，在公司年資達 27年，目前擔任第五事業處總經理，主管筆電、桌機及消費性電子產品等重要客戶的業務。鄭光志在內部人稱Gary鄭，在公司年資達29年，曾長期任公司研發主管工作，目前擔任和碩關係企業海華科技總經理。

這二位接班人選都是公司長期培養的傑出人才，將共同擔任和碩聯合科技「總經理暨執行長」職務，我們特此通知和碩產業上下游合作夥伴們。鄧國彥已任職於公司達27年，畢業於台北工專電子科，長期來嫻熟資訊科技與帶領了客戶業務。鄭光志已任職於公司達29年，畢業於淡江大學電機系與資工所，一直都是公司研發部門的老將。

和碩將在這二位傑出主管擘畫與領導下承襲原有基礎而繼續精進研發、製造、服務與管理新技術，去厚植實力、服務客戶。