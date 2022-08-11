威剛：記憶體第三季旺季不旺 第四季供需可望逐步回穩

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

威剛科技（3260）董事會今（11）日通過2022年上半年合併財務報表，稅後淨利5.09億元，每股稅後盈餘為1.96元。展望第三季，威剛董事長陳立白表示，雖然短期內記憶體價格仍有壓力，但公司已大幅降低記憶體庫存水位，下半年本業不利因素相對減弱，第三季開始毛利率將自第二季谷底反轉。

展望第三季，威剛認為雖然面臨旺季不旺，但DRAM現貨價格接近底部區，再跌有限，加上在庫存快速調整之下，公司下半年毛利率將自谷底翻升。隨著上游供應端已開始節制新增產能，客戶端庫存調整也將告一段落，預估第四季記憶體供需面可望逐步回穩，目前供過於求的情況將大幅改善，預期2023年記憶體產業將再度回復到供需平衡的健康態勢。

美國晶片法案過關後，陳立白認為，美國可能限制先進製程設備進入中國大陸，除了對目前相對偏高的記憶體庫存有正面幫助，對上游記憶體晶片製造商而言，未來也將更謹慎衡量全球布局或重新檢視產能配置。

陳立白說，第二季受戰爭、通膨與疫情封控等因素，導致全球消費性需求快速降溫，記憶體價格也跟著走弱轉跌，為減低庫存風險，公司自第二季起就加速調節庫存，截至7月底DRAM庫存水位已不到2個月，NAND Flash也降至3個月以下。下半年公司策略仍將持續降低記憶體庫存，維持合理的工控與電競庫存，同時配合威速登電動三輪車出貨進度，將增持電動車零件庫存水位。

威剛上半年合併營收為185.43億元，平均毛利率13.28%，營業利益6.83億元；稅後淨利5.09億元，歸屬母公司淨利為5.08億元，以加權平均股數2.59億股計算，每股稅後盈餘為1.96元。第二季合併營收87.49億元，毛利率10.8%，營業利益為1.58億元，稅後淨利1,439萬元，歸屬母公司淨利3,656萬元，每股稅後盈餘0.14元。

記憶體 威剛 毛利率

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