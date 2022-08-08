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強攻元宇宙 鈺創科技推出雙目視覺傳感融合3D處理晶片

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

鈺創科技（5351）布局元宇宙應用，旗下專攻3D電腦視覺技術研發的鈺立微電子推出雙目視覺傳感融合3D處理晶片- eSP879。其內建3D深度引擎乃採用新一代演算法，讓雙目視覺在室外強光或低光源環境中，皆可達到高水準3D影像深度資訊擷取的表現，有別於市面上飛時測距(ToF)及結構光方案。

隨著機器人、智慧製造及AR /VR/元宇宙應用不斷擴大，3D視覺在機器人及自駕車和AR/VR等智慧領域以及元宇宙應用扮演十分重要角色，對精度及效能要求更為提高。

eSP879晶片專注於處理物體邊緣，因此大幅度降低資料運算的消耗與頻寬，在應用場景的適性更多元更有效的降低成本。此晶片所擷取的3D影像，經由分析後可產生被攝景物深度距離的深度圖像，具高清晰度及低雜訊特性，並可經由系統轉化成為3D點雲(Point-Cloud)資訊，可應用於SLAM以及機器人避障，深度學習物件辨識等應用，在元宇宙的科技領域範疇甚是關鍵。

元宇宙 機器人 晶片 鈺創

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