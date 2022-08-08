鴻海出品台劇 首部科技跨界合作影集《Q18》在台中開鏡

由台中市新聞局補助、鴻海精密工業（2317）出品、金禾創意製作，聯手打造的全新影集《Q18》，在台中軟體園區舉行開鏡儀式暨首波媒體發布會，開創台劇史上首部與科技跨界合作，探討量子世界的人性科幻影集。

開鏡儀式由導演周美玲率演員李銘順、天心、炎亞綸、石知田、金士傑及李璇以劇中造型亮相，台中市新聞局長鄭照新、台中市影視發展基金會執行長林筱淇也出席站台，一同祝賀開鏡大吉、拍攝順利、收視長虹。

鄭照新說，台中氣候佳、自然環境和城市景觀多元，加上新聞局的影視補助和影視基金會的友善協拍，還有霧峰中台灣影視基地的專業片場，都是劇組在台中拍攝的最佳後盾，非常歡迎《Q18》劇組來台中拍片，也歡迎全台影視界好朋友大家以後都來台中拍片。

《Q18》出品人鴻海科技集團董事長劉揚偉指出，量子世代來臨，台灣要追上潮流，接下來的未來是量子時代，鴻海力挺台灣原創影視，讓科技深入人心。

劉揚偉表示，跟周導演有多次討論，對這部量子影集很有興趣，量子是一件對科技教育非常有意義的事，透過戲劇，帶大家深入淺出地理解量子科技、理解量子未來的趨勢，讓更多人感受量子的魅力。

周美玲表示，劇組團隊所有的主創、主演，全力投入心血，希望透過這樣的努力，讓這作品可以被全世界看見。金禾創意編劇團隊更與台灣量子科學家合作，經多次開會、訂定影集單元主題，並研討如何在情節中傳達科學知識與應用。

《Q18》的Q是Quantum量子，18則是台語「骰子」的意思。這量子的骰子一擲下去，對人類及世界，將會產生什麼波瀾？

周美玲希望透過故事情節、角色刻劃與議題的探討，點燃人們對於量子科技的好奇心外，還能激發大眾的想像力、探索心靈。