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鈺立微首辦「元宇宙、機器人，電腦視覺創新技術論壇」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

因應製造業加速智慧轉型成為全球性發展趨勢，台灣產業也迎來革新的時代，鈺創科技（5351） 集團旗下鈺立微電子將於「台灣機器人與智慧自動化展(TAIROS 2022)」中，首次舉辦「元宇宙、機器人，電腦視覺創新技術論壇」。

鈺立微並在此次論壇，邀請安謀國際（Arm）、 意法半導體（STMicroelectronics）、 台灣創通聯達智能（ Thundercomm）鴻建裕智慧醫材等機器人巨擘及AI領域專家現場分享， 主題在新科技及機器人產業關鍵趨勢及技術、工業機器人、AI、物聯網、服務型機器人 等，期望在疫情衝擊之下，藉由各領域專家的分享創造更多供需媒合及資訊交流平台，提供更多的解決方案，以利智慧領域加入導入設計。

鈺立微表示，透過分享許多電腦視覺成功案例，無論是元宇宙或機器人， 希望能讓AI發展下之電腦視 覺加速普及。

這也是鈺立微首次舉辦「元宇宙、機器人，電腦視覺創新技術論壇」。鈺立微將與諸多合作夥伴分享機器人、物聯網、AI機器人、3D立體視覺於醫療內視鏡 等應用。

TAIROS展覽期間，於南港展覽館同場地，同步舉辦有2022台灣ROS社群開發者年會 (ROSCON Taiwan)，其為機器人開發之重要編寫機器人軟體之工具，為許多機器人行家相 當重視的活動之一。

鈺立微也首次受邀出席分享「3D Camera在機器人的應用」，該活動實況亦將在鈺立微的展示攤位上轉播，以提供參觀者最即時之ROS開發資訊，傳遞精 彩豐富的ROS學習經驗分享和應用機器人案例成果分享。

除轉播2022台灣ROS社群的開發者年度盛會實況，還有其他AMRA論壇轉播，其將發布最新的AMR安全標準AMRA-220:2022，介紹AMR產品的市場趨勢及技術發展現，也是矚目焦點。為期四天的TAIROS展，展出期間為2022年8月24日至27日。

工業機器人 元宇宙 物聯網 鈺創

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