鈺立微電子首辦元宇宙、機器人 電腦視覺創新技術論壇

因應製造業加速智慧轉型成為全球性發展趨勢，台灣產業也迎來革新的時代，鈺創科技集團之鈺立微電子將於「台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS 2022）」中，首次舉辦「元宇宙、機器人，電腦視覺創新技術論壇」，邀請ARM、意法半導體、台灣創通聯達智能、鴻建裕智慧醫材等機器人巨擘及AI領域專家現場分享。

據悉，主題聚焦在新科技及機器人產業關鍵趨勢及技術、工業機器人、AI、物聯網、服務型機器人等，期望在疫情衝擊之下，藉由各領域專家的分享創造更多供需媒合及資訊交流平台，提供更多的解決方案，以利智慧領域加入導入設計。

鈺立微表示，很榮幸邀約諸多合作夥伴包括：ARM、 STMicroelectronics意法半導體、Thundercomm台灣創通聯達智能、鴻建裕智慧醫材等出席「元宇宙、機器人，電腦視覺創新技術論壇」分享機器人、物聯網、AI機器人、3D立體視覺於醫療內視鏡等應用會。

在TAIROS展覽期間，於南港展覽館同場地，同步舉辦有2022台灣ROS社群開發者年會（ROSCON Taiwan），其為機器人開發之重要編寫機器人軟體之工具，為許多機器人行家相當重視的活動之一。

鈺立微電子公司首次受邀出席分享「3D Camera在機器人的應用」，該活動實況亦將在鈺立微的展示攤位上轉播，以提供參觀者最即時之ROS開發資訊，傳遞精彩豐富的ROS學習經驗分享和應用機器人案例成果分享。