「2022 RISC-V Taipei Day」9月將登場

汽車產業智慧安全駕駛功能需求大增，加速RISC-V架構晶片普及。台灣RISC-V聯盟表示，今（2022）年使用RISC-V處理器矽智財（IP），應用於車用電子系統解決方案可說是遍地開花，從國際大廠英特爾、瑞薩，以及台灣CPU IP業者晶心科技，眾家業者紛紛將採用RISC-V架構，設計高頻、高效能、低功耗的MCU晶片，導入到智慧車與電動車系統中。

IC Insights也預期，2022年全球MCU營收將續創歷史新高達215億美元，其中車用MCU成長將超越其他用途的MCU，成為最具潛力的晶片應用市場之一。

今年1月CES展，英特爾旗下Mobileye推出專為自動駕駛Level 4設計的晶片EyeQ Ultra，可提供高達176 TOPS運算效能，當中內建12個RISC-V CPU核心，並搭配Arm的GPU和DSP。

晶心科也在2月發布，成為第一家通過SGS-TÜV Saar評估，獲得 ISO 26262 功能安全 ASIL D開發流程認證的 RISC-V 架構供應商。國際MCU大廠Renesas也分別於3月及4月，宣布與晶心科技及美商SiFive合作開發用於汽車應用的下一代高階 RISC-V 解決方案。

多家IC設計業者之所以將RISC-V處理器IP延伸至汽車系統，主要原因為RISC-V架構非常適合用在幾項重要功能，包括 ASIL D 安全等級控制器和安全協同處理器、AI運算加速器、車用數位儀表板、低功率雷達、車用ECU（Electronic Control Unit，電子控制元件）、車用觸控與顯示、以及基於 GaN 功率半導體的高速電動汽車電池充電器MCU控制器等。而全球智慧車與電動汽車市場迅速崛起已成為不可抵擋的趨勢，車用晶片正成為最具潛力的晶片應用市場之一。

市調機構IC Insights預期，2022年全球MCU營收將達215億美元，續創歷史新高，較2021年196億美元再成長10%，車用MCU成長也將超越其他用途的MCU。這也意味著，如果RISC-V能夠順利切入車用晶片甚至自動駕駛市場，未來的市場空間潛力巨大。

即將在9月15日登場的2022 RISC-V Taipei Day，將聚焦全球淨零碳排趨勢下「智慧車與電動車」的風潮，邀請RISC-V International、英特爾、晶心科、SiFive、Imagination、Microchip、DIGITIMES等海內外RISC-V領域重量級的業者與產業專家與會，共同探討RISC-V架構在車用晶片領域的創新設計，藉由RISC-V彈性和快速開發的特點優勢，加速擴散RISC-V在下一代高階汽車系統解決方案的多元發展。