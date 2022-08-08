應對戰爭風險 佳世達陳其宏：加速「大陸+1」策略

佳世達（2352）今（8）日舉行法說會，面對近期兩岸恐爆發戰爭的陰影及地緣政治風險，佳世達將力行「大陸+1」策略，佳世達董事長陳其宏指出，最近情勢相對緊張，都是大家不希望見到的，最重要的還是做風險控管，而越南廠就是佳世達的解決方案，希望下半年能加快進度轉移產能，藉此降低風險。

佳世達總經理黃漢洲指出，今年第3季大環境出現很大挑戰，包含全球高通膨、新冠疫情不時發生，團隊需要更努力才能超越第2季，至少要保持持平，面對下半年情勢，佳世達有三大策略因應。

一、積極供貨，由於零組件缺料情況大幅改善，而工業、網通業務需求尚未滿足，公司目前在這兩個事業體可以積極供貨。 二、力拚把毛利率繼續提升。 三、應對各種挑戰，包含新冠疫情及戰爭等風險，力行「大陸+1」策略，增加東南亞產能，藉此增加供應鏈彈性。

近期兩岸戰爭風險大增，也引起法人圈關注，對此，陳其宏回應，最近情勢相對緊張，都是大家不希望見到的，最重要的還是做風險控管，而越南廠量產就是佳世達解決方案，希望下半年能加快進度，將大陸一部份產品轉移到越南廠生產，藉此降低風險。

在今年第3季個別事業群展望方面，佳世達預期資訊產品事業群因顯示器全球市場需求保守，客戶也在調整庫存，需要更審慎應對；商業暨工業用產品事業群仍看好本季投影機商務需求強勁，但仍有特定半導體零組件缺料。

醫療事業群部分，預期第3季仍將維持第2季般強勁增長動能；智能方案事業群部分，第3季受惠數位轉型跟新基礎建設需求穩定，目前接單大於出貨，呈現逐季增長，審慎樂觀看客戶需求；網通業務預計本季將有新產品量產，預計第3季及下半年營收表現將優於去年同期。