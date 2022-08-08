eMOVING快充電動機車「勁炫125」 資費最低99元挑戰市場最低價

eMOVING今(8)日發表新款快充電動機車「勁炫125」，同步推出挑戰業界每月最低99元的電池資費及限時破萬元購車回饋，積極搶佔市場。

eMOVING自2019年推出市場唯一快充電動機車，具競爭性的價格及在家就可以充電的使用模式，甫推出就深受消費者的喜愛。新款勁炫125承襲強勁的動力系統，輔助倒車功能優化，透過簡單催動電門或按壓倒車鍵，即可進行前進後退，輕鬆將車輛駛入停車格內。勁炫125配備電動中柱、定速巡航、個性化數位儀錶和感應鑰匙等廣受消費者好評及實用性高的配備。

中華車表示，電池資費是電動機車與傳統燃油車的最大差異，超過80%的電動機車都受限於電池交換系統資費制衡，eMOVING根據車主實際行駛情境分析，針對低里程的用戶推出全新「騎省無比」方案，透過APP里程上傳，每月最低只要99元，騎多少付多少，主打一公里只要一元，在家充電收費上限399元的全新超殺資費，更貼近低用量消費者的需求，輕鬆減輕月租資費超有感，iE125車主也可以同步於APP設定新資費方案，立即享有超值優惠。在萬物看漲的時代對比其他資費方案逆勢回饋。大大降低了入手電動機車的考慮門檻。

eMOVING今年推出全新品牌識別「e台車」，專注於打造適合台灣人的電動機車，品牌影片推出已超過148萬次點閱率，成功吸引市場關注。歡慶勁炫125上市，除了推出全新資費方案外，即日起至8/31再加碼5,000元購車金及充電器、鋁合金掛勾組/置杯架、鋁合金腳踏墊、個性風格車貼等精品配件，共計破萬元的回饋。