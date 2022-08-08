超前部署 工研院攜南市府打造化合物半導體產業新聚落

電動車時代來臨，化合物半導體成為下世代科技產業的新戰場，在經濟部工業局的支持下，工研院今（8）日攜手臺南市政府舉辦「產業匯聚向南行—化合物半導體應用產業商機論壇」，邀請產官研代表聚焦討論化合物半導體的產業趨勢，分享相關技術與應用發展。

活動也邀請經濟部工業局局長呂正華、臺南市長黃偉哲等貴賓一同為「化合物半導體南部發展基地啟用」揭牌。臺南市長黃偉哲更正式宣布，將向中央爭取報編中的沙崙綠能產業園區，設為未來全臺首座「化合物半導體與應用產業專區」，期盼吸引國內外業者落地投資，壯大臺灣半導體領先優勢。

工研院資深副總暨首席技術專家吳誠文表示，南部是臺灣汽車零組件生產製造的重要據點，但隨著淨零排放與電動車發展，未來車用電子包括電池、電機、電控系統等，可能逐步取代傳統的汽車引擎、油箱或變速箱，許多南部廠商將面臨嚴峻挑戰。工研院依循政府大南方計畫核心理念，在南部打造化合物半導體與應用產業鏈，並由政府引導民間投資，協助車用零組件廠打造化合物半導體功率元件生態系，讓臺灣具有競爭優勢的半導體產業，向新興的化合物半導體領域延伸發展，以接軌即將到來的電動車黃金世代。

吳誠文說，很高興在產官學的協助下，工研院得以整合跨單位研發資源，除在六甲設立化合物半導體設備關鍵技術研發基地，在沙崙展開化合物半導體應用研發與測試驗證，並設立產業發展推動據點，為促進南部在相關領域的發展開啟新頁。如同雨林涵養萬物，豐富在地多樣生態發展，化合物半導體將帶給南臺灣多樣的應用與新產業。

工業局主任秘書周崇斌表示，經濟部一直很重視國內產業發展，經濟部依據行政院「六大核心戰略產業」資訊及數位方案，在新世代半導體的項目中，增列了化合物半導體的技術研發與產業發展目標，除加速發展相關的生產設備與材料外，也積極投入元件與應用的開發。這項計畫在今年啟動後，將可以提振國內業者投入化合物半導體的意願與速度，讓國內及早建立具有戰略意涵的化合物半導體重要自主關鍵技術與供應體系，並善用國內半導體元件設計能力，發展電動車所需的關鍵功率元件，結合國內電動車產業與風電產業的新發展，上下游串連，為臺灣帶來新的發展榮景。

臺南市長黃偉哲表示，化合物半導體對於臺灣保持半導體優勢上，有迫切的必要性，臺南市政府除了與工研院保持密切的合作，將向中央爭取在臺南沙崙科學城成立臺灣首座「化合物半導體與應用產業專區」，未來可吸引更多投資建設與研發團隊引進，形成智慧車電、綠能科技雙產業聚落，引領臺南新興科技產業發展，成為化合物半導體的產經重鎮並帶動區域發展。

因應5G、大數據、AI人工智慧與物聯網科技在生活中快速發展，工研院持續在半導體前瞻研發領域，推動各式創新應用發展，並擘劃2030技術策略與藍圖，在智慧化致能技術領域攜手產業，共同推動產業升級、跨域合作與產業創新應用。工研院自去年宣布啟動「南方雨林計畫」後獲得廣大迴響，也開始鏈結在地汽車零組件產業，期望以「大帶小」的方式，吸引更多南部廠商投入化合物半導體的應用研發。

此次論壇短時間內吸引上百位產業代表透過實體與線上報名參與，顯現許多南部產業界已經加速自身轉型升級的腳步，工研院也將持續攜手產官研引進更多化合物半導體的投資建設與研發團隊，並加強在地人才培訓與服務，促進南臺灣化合物半導體聚落的快速發展。