愛比攜手華碩雲端 打造雲端一條龍 搶攻北美以外市場

愛比科技（6858）宣布與華碩雲端攜手展開異業合作，期共同打造雲端一條龍的數位新生活，愛比科技將以旗下最暢銷機種－V4K視訊教學攝影機，作為雙方合作的開始，與華碩（2357）雲端共同推出「一鍵拍攝，輕鬆存雲端」活動。

這也是愛比在已連續三年取得美國亞馬遜（Amazon）同類型商品銷售冠軍，且獨力開發的影像編輯處理軟體，達成超過百萬使用者下載成績單後，將藉由此次異業合作，進一步積極跨足北美以外市場。

愛比以銷售自有品牌「IPEVO」之自主開發的實物攝影機（Document Camera）及視訊會議產品為主營業務，產品屢獲得台灣精品獎、日本Good Design、德國Red dot、iF等國際知名設計大獎；愛比科技長期深耕北美教育市場，開發的V4K視訊教學攝影機在可提供錄製備課影片、線上直播教學及錄影、工作資料數位化建檔等全面性功能下，單一商品已在全球銷售數十萬台，尤其在美國K-12（幼稚園到十二年級）公立學校市場已取得領先者地位。

愛比此次與華碩雲端展開異業合作，係看準數位轉型不可或缺的雲端服務，藉由公司本身在使用者體驗、工業設計與軟硬體整合度的優勢，再結合華碩雲端旗下「ASUS WebStorage」個人雲端儲存服務已擁有全球近億用戶的能量，可確保所有雲端的檔案具有最高安全層級的防護，檔案可在各種裝置上無縫串聯，是備份資料的最佳選擇，許多加值功能，成為雲端空間管理大師。

愛比指出，此次的異業合作可視為打造雲端一條龍數位新生活的商業模式，也會是公司在已站穩北美教育市場後，進一步跨足歐洲與亞洲市場的重要結盟，愛比科技今年起已積極擴大通路佈局與海外據點設立，將會在澳洲、亞太區與歐洲設立新海外營運據點，並同時持續拓展跨國大型代理商，目標今年內將通路的區域覆蓋率提升為目前的兩倍，加速公司目前在全球GDP前30大國家的產品滲透率。

愛比與華碩雲端跨界合作，共同推出「一鍵拍攝，輕鬆存雲端」活動，結合數位化必備硬體「V4K視訊教學攝影機」，以及數位轉型不可或缺的雲端服務「ASUS WebStorage雲端空間2TB 2年」，即日起至9月6日止，原價7,486元，活動限定價2,800元。就能把數位化教學及工作變的更簡單，成為推動數位轉型的最佳合作夥伴。