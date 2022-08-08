中芯國際北京12吋晶圓廠 傳因軟體不順停擺、股價暴跌

新浪科技報導，獨家取得中芯國際北京12吋晶圓廠CIM工業軟體因導入不順而被迫暫停一事。對於相關消息，中芯國際暫時沒有回應，不過中芯在A股與H股掛牌股票同步大跌，引發投資人擔憂。

新浪科技報導，中芯北京廠該項目承包方為上揚（上海）軟件，在今年5、6月份時中芯國際表示，經過多輪評估最終判定，上揚無法完成對中芯所提出的CIM需求，該團隊近百人也已解散。

中芯國際先前公告是和中國大陸的大基金去年2月在北京聯合投資、建設中芯京城12吋項目，預計總投資約為人民幣497億元，分兩期建設，一期項目計劃於2024年完工，建設規模約為24萬平方米，包含FAB3P1生產廠房及配套建築、構築物等，建成後將達成每月約10萬片12吋晶圓產能，相關產能主要是成熟製程。