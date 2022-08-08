複製南科！ 南部半導體S廊帶小農村變黃金城

護國神山台積電（2330）設廠預定地，也是南部半導體S廊帶最後一塊拼圖，高雄楠梓產業園區7日動工，台灣房屋集團統計，南部半導體S廊帶各產業園區周邊近一年房價表現，近一年平均單價多呈上揚，其中南科特區及尚在開發的橋頭科學園區周邊，房價漲幅均逾3成最多。

另外受台積電議題加持的楠梓產業園區，周邊房價則從每坪16.7萬元上揚至20.4萬元，漲幅達22%。仁武產業園區同樣由17.9萬元上揚至21.1萬元，漲幅18%，雙雙為S廊道中，房價從1字頭一舉躍上2字頭的區域。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南部半導體S廊帶，以楠梓產業園區為核心，往北串連橋頭科學園區、路竹科學園區及南科，往南延伸至仁武產業園區、大寮和發產業園區、林園石化工業區、小港臨海工業區及亞灣區高雄軟體科技園區等區。

南部半導體S廊道將打造從材料、晶圓製造到封裝測試等完整供應鏈，楠梓產業園區開發啟動，除了關鍵大廠台積電將隨後進駐，其他包括德商默克、英特格、日月光（3711）等大廠也加碼投資，於路科、橋科等S廊帶各產業園區整裝待發。

她表示，產業量能凝聚成形，大幅提高就業，同時提升人口群聚力以及經濟消費力，成為推升房市景氣榮景兩大助力。

漲幅最高的南科特區，受惠台積電進駐發展，已從小農村變身黃金城，房市價量持續向上成長，複製南科經驗，S廊帶各區周邊生活圈未來發展也備受期待。

台灣房屋高雄品質促進會會長馮紹清表示，觀察高雄S廊帶產業特區，多數屬於房市蛋白區，商圈除了更具開發潛力，房價基期也較低，如生活機能完善便於通勤就業，勢必深受就業族青睞，新案帶動下中古屋連帶補漲，漲幅表現也會因此更明顯。

以高雄地區漲幅最高的橋頭科學園區來說，雖尚處開發階段，距離園區最近的橋頭車站商圈，因擁有捷運紅線及台鐵雙軌機能，目前周邊雖新案稀少，看準橋科未來發展後市，最高成交單價已有2字頭實力。

而鎖定未來科技移民族，橋頭主要推案熱區，多集中於鄰近捷運青埔站的橋頭新市鎮，最高成交單價已站穩3字頭。

隨著楠梓產業園區建設啟動，可望持續推升楠梓區房價走揚，台灣房屋集團統計，楠梓區今年上半年總移轉棟數達2634棟，較去年上半年買賣移轉棟數2156棟，成長22%。

李家妮認為，南台灣長年缺乏產業議題，因此近年受惠產業設廠、公共建設等利多議題，價格補漲反應迅速，價量齊揚，楠梓區身為S廊帶主角，從去年下半年開始房市一路暴衝。