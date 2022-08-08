快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

獨／高雄神農市集啟用1天今出事 廣告鋼架擊中晨運男臉變形

午後雨彈來了！4縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

複製南科！ 南部半導體S廊帶小農村變黃金城

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
楠梓產業園區生活圈。圖／台灣房屋提供
楠梓產業園區生活圈。圖／台灣房屋提供

護國神山台積電（2330）設廠預定地，也是南部半導體S廊帶最後一塊拼圖，高雄楠梓產業園區7日動工，台灣房屋集團統計，南部半導體S廊帶各產業園區周邊近一年房價表現，近一年平均單價多呈上揚，其中南科特區及尚在開發的橋頭科學園區周邊，房價漲幅均逾3成最多。

另外受台積電議題加持的楠梓產業園區，周邊房價則從每坪16.7萬元上揚至20.4萬元，漲幅達22%。仁武產業園區同樣由17.9萬元上揚至21.1萬元，漲幅18%，雙雙為S廊道中，房價從1字頭一舉躍上2字頭的區域。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南部半導體S廊帶，以楠梓產業園區為核心，往北串連橋頭科學園區、路竹科學園區及南科，往南延伸至仁武產業園區、大寮和發產業園區、林園石化工業區、小港臨海工業區及亞灣區高雄軟體科技園區等區。

南部半導體S廊道將打造從材料、晶圓製造到封裝測試等完整供應鏈，楠梓產業園區開發啟動，除了關鍵大廠台積電將隨後進駐，其他包括德商默克、英特格、日月光（3711）等大廠也加碼投資，於路科、橋科等S廊帶各產業園區整裝待發。

她表示，產業量能凝聚成形，大幅提高就業，同時提升人口群聚力以及經濟消費力，成為推升房市景氣榮景兩大助力。

漲幅最高的南科特區，受惠台積電進駐發展，已從小農村變身黃金城，房市價量持續向上成長，複製南科經驗，S廊帶各區周邊生活圈未來發展也備受期待。

台灣房屋高雄品質促進會會長馮紹清表示，觀察高雄S廊帶產業特區，多數屬於房市蛋白區，商圈除了更具開發潛力，房價基期也較低，如生活機能完善便於通勤就業，勢必深受就業族青睞，新案帶動下中古屋連帶補漲，漲幅表現也會因此更明顯。

以高雄地區漲幅最高的橋頭科學園區來說，雖尚處開發階段，距離園區最近的橋頭車站商圈，因擁有捷運紅線及台鐵雙軌機能，目前周邊雖新案稀少，看準橋科未來發展後市，最高成交單價已有2字頭實力。

而鎖定未來科技移民族，橋頭主要推案熱區，多集中於鄰近捷運青埔站的橋頭新市鎮，最高成交單價已站穩3字頭。

隨著楠梓產業園區建設啟動，可望持續推升楠梓區房價走揚，台灣房屋集團統計，楠梓區今年上半年總移轉棟數達2634棟，較去年上半年買賣移轉棟數2156棟，成長22%。

李家妮認為，南台灣長年缺乏產業議題，因此近年受惠產業設廠、公共建設等利多議題，價格補漲反應迅速，價量齊揚，楠梓區身為S廊帶主角，從去年下半年開始房市一路暴衝。

不過從今年開始，受房價居高不下、升息和平均地權條例修法等因素干擾，置產投資型買盤腳步趨於放緩，房價有機會溫和發展，更有助於自住族群長線布局。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

房價 台積電

延伸閱讀

台積電楠梓產業園區動土

高雄楠梓產業園區動工 後勁勞宅自救會再度抗議中油

楠梓產業園區動土 陳其邁感謝台積電讓中油華麗轉身

楠梓產業園區明天動工 陳其邁自詡25年整治期大幅縮短

相關新聞

宏碁電競筆電稱霸南美市場 巴西以近六成市佔蟬聯冠軍

根據最新市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）電競筆電2022上半年以29%市佔率稱霸南美市場，年增率以14%超越業...

複製南科！ 南部半導體S廊帶小農村變黃金城

護國神山台積電（2330）設廠預定地，也是南部半導體S廊帶最後一塊拼圖，高雄楠梓產業園區7日動工，台灣房屋集團統計，南部...

工研院攜手南市府 打造化合物半導體產業新聚落

全球進入電動車時代，化合物半導體成為下世代科技產業的新戰場，工研院今（8）日攜手臺南市政府舉辦「產業匯聚向南行—化合物半...

默克和美光開發替代性蝕刻氣體 降低溫室氣體排放

默克今日宣布，與創新記憶體和儲存解決方案全球領導者美光科技聯手開發用於半導體製程，能降低全球暖化潛勢的氣體解決方案（GW...

佳世達Q2雙率雙升 毛利率14.8%創十年新高

佳世達（2352）今（8）日舉行第二季線上法人說明會，由於高附加價值事業獲利均較上季和去年同期顯著增加，帶動第2季雙率雙...

超前部署 工研院攜南市府打造化合物半導體產業新聚落

電動車時代來臨，化合物半導體成為下世代科技產業的新戰場，在經濟部工業局的支持下，工研院今（8）日攜手臺南市政府舉辦「產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。