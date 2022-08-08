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第七屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會 9月7日舉行

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第七屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會，將在香格里拉台北遠東國際大飯店香格里拉宴會廳舉辦。 歐新社
第七屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會，將在香格里拉台北遠東國際大飯店香格里拉宴會廳舉辦。 歐新社

為了探討台灣半導體與新興科技產業的發展新契機，第七屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會，將於9月7日在香格里拉台北遠東國際大飯店香格里拉宴會廳舉辦。

這屆峰會由國家發展委員會擔任指導單位，陽明山未來學社、KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技共同主辦。協辦單位包括亞洲∙矽谷計畫執行中心（ASVDA）、台北市電腦公會、TeSA台灣電子商務暨創業聯誼會、台灣數位治理協會、臺灣區塊鏈愛好者協會、理財周刊、STARBIT、Jcard、Maicoin集團。

美國眾議院議長裴洛西旋風訪台，台積電（2330）創辦人張忠謀與董事長劉德音應邀參與台北賓館總統午宴，顯見在地緣政治與軍事威脅下，台灣晶圓代工產業的影響力，以及5到3奈米先進製實力，已經成為台程的領跑灣的堅固矽盾。

矽盾真的能夠抵擋大陸武統嗎？劉德音在接受CNN電視專訪時表示，沒有哪個國家能夠用武力控制台積電！因為如果解放軍真的入侵台積電，台積電的晶圓代工工廠就不能運作了，包括矽晶圓、化學氣體、製程設備、軟體與檢測程序，隨時都需要向歐洲、日本、美國等各國合作方取得，這是世界上各個角落所有人的努力，才讓台積電工廠能夠正常運作。

蘋果電腦最先進的M2晶片，是台積電打造的，AMD市值超越英特爾，也是倚賴台積電代工的CPU與伺服器晶片，更不用說，高通與聯發科的先進製程手機晶片，都是台積電創造的鉅額產值。根據調查機構TrendForce報告，今年台灣占全球晶圓代工產業營收的市占率，估計將從去年的64％提升到66％，台積電則從53％提高56％，都居全球之冠。

這也難怪，裴洛西與美國政府力推「晶片法案」，大舉撥款520億美元支持晶圓代工業者在美國本土建廠生產，獲得補助的業者，則禁止在十年內於中國大陸擴大生產28奈米製程以上的晶片。

台積電正在竹科規劃2奈米新廠，也在南科推動3奈米量產，高雄6奈米新廠正要動土，今年資本支出預計達400至440億美元。相較於晶片法案的520億美元，未來還要逐年分配給英特爾與格羅方德等多家申請挹注的企業，台積電一個人的武林，已超越一個國家。

台積電

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