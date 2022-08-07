打造南部半導體S廊帶 蘇貞昌：台積電將引國際半導體大廠

行政院長蘇貞昌今（7）日出席「楠梓產業園區動土典禮」時表示，去（2021）年4月行政院會通過規劃建置南部半導體S廊帶，並選定高雄煉油廠為研發核心，除中油已在此處設置「循環技術暨材料創新研發專區」外，其餘土地則劃設為楠梓產業園區，由台積電設廠進駐一期園區，以及國家科學及技術委員會規劃國際半導體材料及設備大廠進駐二期園區。

行政院表示，為達國土均衡發展目標，蔡英文總統2019年提出「大南方、大發展」南臺灣發展計畫，高雄市在歷任市長的共同努力下，市政發展已飛躍進步。

針對楠梓產業園區，蘇貞昌指出，該園區前身為發展重工業的中油高雄煉油廠，腹地238公頃。去年4月，行政院會通過規劃建置南部半導體S廊帶，並選定高雄煉油廠為研發核心。而為推動高雄產業轉型，市長陳其邁深具遠見提出相關擘劃，並展現優異的溝通能力，因而獲得中央大力支持，中油董事長李順欽也全力配合土地出租事宜，並與高雄市府密切合作。

蘇貞昌表示，目前238公頃土地中，已有中油設置的「循環技術暨材料創新研發專區」，其餘土地則劃設為楠梓產業園區，並分為二期園區。其中，一期園區約30公頃，規劃由台積電設廠進駐，而二期園區則由國家科學及技術委員會進行規劃，未來將引進國際半導體材料及設備大廠進駐，並進而與台南科學園區、高雄路竹科學園區及橋頭科學園區串連成南部半導體S廊帶。