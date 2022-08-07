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5G AI Ready Platform 打造全方位隨選即用雲平台方案

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台智雲攜手華碩、台灣大哥大、英特爾發布5G AI應用解決方案，並舉辦5G AI Ready Platform暨共創實驗室啟用儀式。圖／英特爾提供
台智雲攜手華碩、台灣大哥大、英特爾發布5G AI應用解決方案，並舉辦5G AI Ready Platform暨共創實驗室啟用儀式。圖／英特爾提供

台智雲攜手英特爾華碩（2357）與台灣大哥大（3045），近日啟動5G AI Ready Platform系統暨共創實驗室，希望為數位創新轉型與商機推廣提供助力。

5G AI Ready Platform透過台智雲OneAI工具、英特爾oneAPI，以及台哥大5G寬頻高速網路，整合AIHPC高速運算雲端服務、5G專網與AI邊緣運算等三大關鍵核心技術，從基礎設施、先進通訊、資訊安全到智慧應用，提供全方位隨選即用（Ready to use）的雲平台解決方案，可為客戶省下巨額營運成本。

英特爾亞太暨日本區總經理Steven A. Long出席5G AI Ready Platform暨共創實驗室啟用儀式，這也是他接任此職務以來，首度公開亮相。

Steven A. Long表示，網路越來越異質化，且朝向軟體發展，另外也看到越來越多邊緣運算的發展趨勢。台智雲的5G AI Ready平台，結合英特爾的oneAPI、台智雲的OneAI、以及台灣大哥大的5G寬頻高速網路，可為終端客戶與獨立軟體供應商帶來相當大的助益，協助其輕鬆開發、驗證與部署，展現絕佳效率。

5G AI Ready Platform暨共創實驗室啟用，左起為英特爾亞太暨日本區總經理Steven A. Long、華碩副董事長徐世昌、華碩營運長暨台智雲董事長謝明傑。圖／英特爾提供
5G AI Ready Platform暨共創實驗室啟用，左起為英特爾亞太暨日本區總經理Steven A. Long、華碩副董事長徐世昌、華碩營運長暨台智雲董事長謝明傑。圖／英特爾提供

5G 英特爾 台灣大哥大 華碩 雲端服務

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