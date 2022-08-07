半導體供應鏈「下冷、中溫、上熱」？ 陳俊聖：電子業長鞭效應已發生

在歷經兩年疫情為高科技產業帶來爆發式的成長後，整體消費性電子產業市況走衰、市況反轉現象已逐步發酵。宏碁董事長陳俊聖甚至直言，電子產業的長鞭效應已發生，「下冷、中溫、上熱」的現況讓需求走衰。但工研院產科國際所研究總監楊瑞臨受訪時解釋，廠商面臨砍單潮而累積庫存，只是因為去年面臨前所未有的需求而產生的「重複下單」。

廠商面臨庫存調整

半導體產業經過疫情爆發以來的長紅景氣，今年開始面對庫存修正的狀況。台積電總裁魏哲嘉在法說會上表示，智慧型手機、個人電腦等消費性電子產品的庫存確實過高，需要幾個季度才能銷完，預估消化庫存的時程會延續到2023年上半年；日月光營運長則說，雖然有庫存調整，但產能表現還是可穩健提升。

聯發科執行長蔡力行則說，高通膨影響消費者信心，總體經濟增添市場不確定性，導致晶片需求下降，會持續調整庫存，預估全年營收會從20%下降至19%或17%；聯電共同總經理王石指出，聯電在網路、工業、伺服器與車用晶片需求持穩，雖然智慧型手機、個人PC降溫，營運還是維持穩健。

短長期面臨不同風險

力成則是受到中國封城影響，消費性電子產品需求急凍，不過全年營運狀況還是正面看待。8吋晶圓廠世界先進近日也表示，受通膨、俄烏戰爭及疫情等影響，半導體庫存調整將延續到明年上半年，各晶圓代工大廠已陸續釋出半導體庫存調整看法。

美國近來要通過《晶片法案》，根據商務部長雷蒙多的談話，顯示她一直很擔心晶片過度依賴台灣的風險，萬一發生戰事，美國經濟立即陷入衰退，同時美國也將失去製造軍用設備的能力。她直言，「所有晶片必需在美國製造」，可見台灣的半導體無論在短期、長期，似乎都面臨著風險與挑戰。

產業不同、風險不同

宏碁董事長陳俊聖甚至直言，通膨影響終端需求、企業庫存過高是一大隱憂，目前在產業上看到「下冷、中溫、上熱」，有些供應商似乎沒有準備好因應。不過，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨受訪時強調，除了個人PC與手機以外，其他產業的晶片還是供不應求，宏碁只有著眼在筆電，所以才會這樣說。

另外，許多下游廠商紛紛面對上游廠商砍單，楊瑞臨解釋說，去年半導體的需求因為疫情、遠距辦公等原因大幅增加，這樣的需求量是前所未見的，因此，許多廠商為了要搶晶片，會「重複下單」，因為不確定能否搶到晶片，所以訂單量看起來會大幅成長，「大家都在追單」。

供需將回歸常態

楊瑞臨認為，2021年是供需極度扭曲的一年，因此今年放緩只是正常，重複下單的廠商取消多的訂單而已，這才是今年半導體「砍單」的真相，整個半導體的上下游供應鏈在今年慢慢恢復正常水準，只是因為俄烏戰爭有點加速經濟不景氣的隱憂，但對這些廠商來說，「只是短期的波動調整」。

被問到美國的《晶片法案》是否會讓美國開始擺脫對台灣晶片的依賴，楊瑞臨反而認為這也是對台灣半導體的轉機，他指出，雷蒙多的表態是對參眾議院，只是希望國會能儘速通過法案，但法案通過後，要誰幫助美國製造晶片、發展晶片產業，「還是台積電嘛！」楊瑞臨直言。

楊瑞臨也說，如果《晶片法案》順利制定，美國也可以幫助台積電在亞利桑那解決設廠的問題，未來要發展晶片產業還是要請教台積電等廠商，因此即使有《晶片法案》，他還是很看好台灣半導體的發展。他也指出，不同產業的半導體面對的狀況不同，觀察整體產業風險不能一概而論。

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