IDC需求旺 中華電斥資15.9億再建新IDC機房

中華電信（2412）董事會通過新建崙坪IDC機房大樓工程，預計投資15.9億元，在桃園市觀音區忠富段土地(約8,167.5坪)新建IDC機房大樓1棟(地上5層、地下1層)，總樓地板面積約6,277坪。

中華電信今年資本支出重點除建設5G，也強調建設海纜及IDC機房，2022年資本支出367.7億元，較2021年增加11.8億元，重點投入要維持5G競爭優勢、擴建IDC機房、新建海纜、優先汰除高耗能設備及擴大資產活化等策略投資。

而觀察今年中華電信來自IDC業務也持續成長，中華電信表示，企業客戶事業群第2季營收年增9.4%，受惠於ICT業務年增31.7%，其中IDC成長23.9%，此外，國際客戶第2季營收年增17.9%，主要成長也來自於國際客戶對於IDC、雲端、資通訊服務需求。

去年中華電信旗下子公司內湖智慧IDC機房動土典禮，當時中華電信董事長謝繼茂就表示，IDC需求，整體成長比想像中快，IDC需求量非常大，因此將陸續將閒置土地活化，作為IDC機房之用。

中華電信2016年啟用全台最大板橋雲端IDC中心，去年已經逼近滿載，謝繼茂表示，因應客戶需求，加速IDC投資，未來幾年IDC資本支出將突破百億元。