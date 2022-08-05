日月光中壢廠 獲ISO46001水資源效率管理系統認證

封測龍頭日月光投控（3711）中壢廠今（5）日宣布，通過ISO 46001水資源效率管理系統驗證、獲頒證書，由驗證單位SGS副總鮑柏宇，頒發證書予日月光集團中壢廠資深副總沈文智，該認證的取得代表中壢廠在綠色水管理的推動成效卓越，更獲國際驗證單位的肯定。

日月光中壢廠透過管理指標的建立，統整可持續發展的水資源設施，投注資金強化企業用水效率，秉持永續經營的理念，珍惜每滴水資源的價值，以實際的作為落實永續利用的理念。未來還會持續精進製程水回收再利用的處理能力，竭力減少對環境的衝擊。

日月光表示，近年中壢廠積極推動水資源循環再利用，以具體行動實踐水資源的永續管理，再加上導入ISO 46001機制，更加推動公司建立商業活動的用水指標，藉由重大用水設備的檢視、評估與改善，達到水資源管理、風險盤點及需求優化，逐步優化水資源利用效率，展現企業投入企業社會責任的決心。

日月光指出，近年氣候變遷的威脅為業界帶來嚴峻的挑戰，當水情亮起紅燈，水資源的分配就顯得格外重要，為預防及應對嚴峻水情的考驗，中壢廠訂定相關調適策略，包括水資訊的掌握、有效的節流、適時的調度，以提升用水效率。

另外，中水回收廠的擴建及空調冷卻水塔補水回收的再利用，使目前中壢廠約七成的製程用水是使用經處理的回收再生水，增加彈性因應用水短缺的營運衝擊，將水資源留給民生用水，與民眾共同面對缺水課題。

綜觀未來全球半導體產業的發展趨勢，台灣的地位愈顯重要，因應智慧化的潮流，企業數位轉型不間斷地進行。日月光持續推動先進封裝製程，綠色創新方案雙軌並進的同時，更將善用綠色永續策略，帶領公司持續取得永續經營與環境保護的雙贏。