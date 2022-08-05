威剛：DRAM供給端獲得控制 價格壓力逐步紓緩
記憶體模組大廠威剛（3260）今(5)日公告7月合併營收為26.7億元，累計今年1-7月合併營收達211.4億元。
公司表示，全球通膨效應與供應鏈進入庫存調節期，讓PC與消費性需求持續疲弱，短期內記憶體價格仍面臨向下壓力。然隨著上游原廠放緩投資腳步，DRAM產業可望優於NAND Flash，進一步縮短價格低檔週期。
威剛指出，目前全球通膨上揚與經濟走緩未見盡頭，近期記憶體上游原廠已紛紛宣布彈性調整DRAM產出，並縮減相關資本支出，在供給端獲得控制之下，可望逐步紓緩價格壓力，並加速產業回歸至健康平衡狀態。相較於DRAM供應轉趨正向，NAND Flash方面則仍有新增產能、先進製程較勁與新成本持續下降等因素影響，第3季仍有跌價的壓力。
短期內記憶體市況仍受多重大環境因素干擾，威剛也強調，公司除了快速降低記憶體庫存之外，並將加速推進電競、電動三輪車與工控等產品，以提升整體營運效益。
分析威剛7月產品結構，DRAM比重為48.3%，第二大產品線SSD占比33.7%，記憶卡、隨身碟與其他產品為18%。累計今年1-7月DRAM產品占整體營收比重47.8%，SSD達32.7%，記憶卡、隨身碟與其他產品為19.5%。
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