威剛7月營收26.7億元 將快速降低記憶體庫存

記憶體模組大廠威剛（3260）今（5）日公告7月營收為26.7億元，月減11.09%、年減18.41%，展望營運後市，威剛認為，目前全球通膨效應與供應鏈進入庫存調節期，讓PC與消費性需求持續疲弱，短期內記憶體價格仍面臨向下壓力，然隨著上游原廠放緩投資腳步，DRAM產業可望優於NAND Flash，進一步縮短價格低檔週期。

威剛累計今年前七月營收達211.4億元，年減少8.03%；威剛指出，目前全球通膨上揚與經濟走緩未見盡頭，近期記憶體上游原廠已紛紛宣布彈性調整DRAM產出，並縮減相關資本支出，在供給端獲得控制之下，可望逐步舒緩價格壓力，並加速產業回歸至健康平衡狀態。

威剛進一步說，相較於DRAM供應轉趨正向，NAND Flash方面則仍有新增產能、先進製程較勁與新成本持續下降等因素影響，第3季仍有跌價的壓力。

威剛強調，短期內記憶體市況仍受多重大環境因素干擾，不過公司除了快速降低記憶體庫存之外，並將加速推進電競、電動三輪車與工控等產品，以提升整體營運效益。

綜觀來看，公司旗下電競品牌XPG以目前最受關注的元宇宙概念，推出沉浸式線上體驗，展出XPG最新系列產品，同時首推的「Xtreme Saga Fan Club」NFT也在開放白名單鑄造後，兩小時999枚NFT即完售，創下同業最快完售紀錄。

另外，威速登電動三輪車也陸續增加出貨給國內物流業者，並導入各縣市示範場域，協助政府機關推動淨零減碳的目標。

在工控方面，威剛持續擴充DDR5工業級產品，包括性能、功耗、散熱都較上一代DDR4產品顯著提升，全力搶進資料中心、遠端醫療、邊緣運算與高效能電腦等應用商機。

分析威剛7月產品結構，DRAM比重為48.3%，第二大產品線SSD占比33.7%，記憶卡、隨身碟與其他產品為18%。累計今年1-7月DRAM產品占整體營收比重47.8%，SSD達32.7%，記憶卡、隨身碟與其他產品為19.5%。