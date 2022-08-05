大立光7月營收38.85億元、月增14.5% 創今年新高

美國眾院議長裴洛西（前譯波洛西）旋風式訪台19小時，讓台灣成為全球注目焦點，不過裴洛西此次訪台前，很多美國人第一次看到叫Mark Liu的人，他是劉德音、台積電董事長。 劉德音在裴洛西啟動亞洲行前接受美國CNN電視台專訪，在訪問中，他首度回應敏感的政治議題，強調「不論我們跟中國的關係是什麼，台灣就是台灣」，並希望各國不要因為台灣和中國很接近，就岐視台灣。

2022-08-05 11:59