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獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

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大立光7月營收38.85億元、月增14.5% 創今年新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

大立光（3008）公布今年7月營收38.85億元，月增14.5％，年增2.32%，為今年以來新高，大立光表示，預期8月拉貨動能將比7月好。

大立光累計今年前七月營收236.93億元，年減7.92%。大立光5日股價收2,100元，上漲60元。

大立光是iPhone鏡頭主力供應商，隨著新一代iPhone即將於9月亮相，且外傳新機主鏡頭畫素提升，外界看好，將為大立光下半年營運注入多頭動能。

大立光董事長林恩平日前表示，受惠新機種拉貨，8月會比7月好，下半年也有比較高規的7P（七片塑膠鏡片）、8P機種，依客戶釋單狀況，明年上半年客戶開案的機種數比較多，也比較難做，但客戶訂單普遍預期（forecast）仍低，預期本季稼動率約與去年同期相當。

大立光 鏡頭 營收

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