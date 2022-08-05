半導體、網通產業捎來利多消息 法人：可提前布局

台股迎來重要科技大廠法說會，因多空消息參雜，導致市場觀望氣氛濃厚，可留意公告財報優異或有營運利多等相關個股。法人分析，近期觀察點可落在國際上傳出的消息利多，如晶片法案的推動與衛星網通發展上等，有望激勵相關科技產業鏈及其股價表現。

為防堵中國大陸半導體崛起，美國拜登政府積極推動晶片法案，針對有意在美國本土設立晶圓廠的業者提供補助，有機會對相關類股提供資金挹注。根據國際半導體產業協會(SEMI)預估，2022年全球半導體設備銷售額年增14.7%至1,175億美元，創歷史新高，明年設備銷售將再攀高至1,208億美元。

受惠於台積電（2330）今、明兩年資本支出將超過400億美元，台灣今年重回全球最大半導體設備市場，明年有望穩居第一大的寶座。而在美國所規劃的半導體產業藍圖中，台灣可說是重中之重，關鍵在於台積電，以10奈米以下先進製程為例，台積電占全世界比重高達63%，在成熟製程的產能上台積電更是全球第一，比重近兩成，除了基本面穩健外，公司長線優勢明確。

台灣除了在半導體產業領先外，衛星網通也是國際大廠的首選，低軌衛星被視為下一個通訊世代的重要產業，如馬斯克(Elon Musk)旗下的低軌衛星領先者SpaceX，截至7月底，已成功將46顆Starlink 衛星發射到低地球軌道，為各國提供高速、低延遲的寬頻網路。

根據資策會預估，至2024年全球太空經濟規模將成長至1兆美元，其中，衛星產業占超過8成，但2030年每年將會發射1,700顆衛星，絕大多數是低軌衛星，而最能提供衛星公司供應鏈的就是台灣，工研院報告也顯示，台灣分別在印刷電路板、衛星天線、航太零組件上占有一定優勢，印刷電路板(PCB)廠商台光電（2383）、IC設計的聯發科（2454）、功率放大器的穩懋（3105）等都有望受惠。

法人分析，觀察市面上的投資標的，關注台灣半導體與網通產業的ETF以國泰台灣5G+ ETF（00881）最鮮明，成分股除鎖定台灣5G國家隊供應鏈外，更延伸至6G與低軌道衛星產業，其中有超過54%的比重布局半導體相關產業，亦可做為投資人參與台股半導體、網通產業成長機會的工具，有利掌握下半年電子股旺季利多。

國泰投信ETF研究團隊指出表示，上半年造成科技股最大的利空因素，就是利率上揚，壓縮科技股本益比空間，連基本面穩健且獲利良好的企業，股價表現都不如預期，受到系統性風險影響甚深。展望未來，來自通膨及貨幣政策的逆風因素有機會逐漸降低，但因全球景氣有陷入衰退的風險且存在不確定性，預計在階段性的空頭回補且待通膨預期回降後，經濟才會逐漸出現止穩狀況，屆時市場對深度衰退的擔憂才會有明顯消除，預估7月通膨數據有望見到轉折，至於基本面的轉折預期將在第四季出現。

8月16日將有三檔國泰投信台股ETF會進行除息，分別為國泰永續高股息ETF （00878）、國泰股利精選30 ETF（00701）、國泰台灣5G+ ETF（00881），每單位實際配發金額將在8月11日公布，投資人最晚只要在8月15日前持有或買進，皆可參與這次配息。

國泰投信ETF研究團隊說，配息型ETF追蹤的指數邏輯各有不同，投資人可以依據本身的投資需求及偏好來挑選，尋求適合自己長期投入的商品。而股息殖利率其實也並不是篩選標的時的唯一指標，因為ETF的股息率其實並不代表總報酬率，投資組合的體質與基本面，也是應同步留意的。畢竟取得配息之後，ETF的長期走勢也能穩健向上，才是真正能將配息率轉換為報酬率，股息及價差都賺到。