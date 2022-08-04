資策會攜手國內顯示科技大廠 前進「新南向」

全球疫情漸趨緩和，各項瞄準智慧生活的應用勃發，我國指標性商務活動「2022年新南向臺灣形象展」第一站於8月3日在馬來西亞Sunway Velocity Mall隆重開幕，資策會於展覽中跨足虛實整合、科技醫療領域，設立「智慧醫療顯示科技主題館」，連結場域需求、顯示業者及跨域合作聯盟，集結5家國內顯示科技大廠安勤科技（3479）、研華科技、群創光電（3481）、睿生光電及慧誠智醫，拓展新南向市場，進一步掌握後疫情時代的國際商機。

「新南向臺灣形象展」首場已於2022年8月3日在馬來西亞Sunway Velocity Mall開幕，展期為期3天，採取實體與虛擬展方式並行，完整展現台灣高端顯示科技結合醫療場域的研發成果。今年8月到9月間陸續還有泰國、印度展會，資策會將持續輔導顯示科技大廠參展，協助開創國際新商機。

今年展出方案有安勤科技床邊醫療照護系統，可透過院內系統，於床邊與病患討論檢查報告與衛教宣導，有助於改善病人住院期間品質。

研華科技的iWard智慧病房與AMiS護理藥車，智慧病房整合住院病患訊息以達到優化護理照護和需求的管理，AMiS護理藥車則配備無線功能、移動連接和智慧用藥管理程序，能提高用藥安全，並降低數據核對錯誤率。

群創光電展出「裸視3D手術用軟體與顯示器整合解決方案」，能夠協助2D的照片，例如電腦斷層照片，以3D方式分析資料，作為醫師重要的診斷輔助工具。

睿生光電推出的數位化X光平板偵測器，其獨特開發的創新三層感光層顯示技術，僅需一次X光拍攝，就可取得沒有運動偽影的高解析度骨頭與軟組織分離的X光影像，輔助醫師判讀，廣泛應用在醫療領域。

慧誠智醫提出電子紙解決方案，該技術是將院內傳統的人工紙本作業流程，轉為無紙化與資訊整合的應用服務，協助減輕護理人員負擔，可強化營運效率，目前已導入多家醫學中心及教學醫院。