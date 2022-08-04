南茂：半導體去庫存化需要半年左右
封測廠南茂（8150）董事長鄭世杰今（4）日在法說會上表示，通膨與終端產品銷售不佳，造成半導體供應鏈庫存增加，加上中國大陸各地封控措施，影響終端需求，加劇供應鏈庫存壓力，影響客戶對封測的需求，預估去化時間需要半年左右。
展望第3季，鄭世杰表示，產業不明朗的情況下，南茂營運動能偏相對保守，記憶體維持第2季動能，客戶修正對面板驅動晶片封測代工需求，並遞延下半年高階測試機台至明年交機。南茂將審慎管控資本支出，減緩後續折舊與產能稼動壓力。
從主要產品來看，鄭世杰表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）新產品與利基型DDR3產品逐漸放量，快閃記憶體（Flash）仍有季節性需求帶動，第3季記憶體維持第2季動能。
在面板驅動晶片（DDIC）方面，鄭世杰坦言，面板庫存及手機銷售不佳，客戶庫存壓力非常大，修正對封測代工的需求，南茂優化客戶產品組合與測試產能合約規範，至於有機發光二極體（OLED）與車用面板需求修正相對輕微。
鄭世杰表示，已與客戶協商，遞延下半年高階測試機台至明年2023年交機，減輕折舊和產能稼動壓力。
南茂第二季營收淨額為68.5億元，季增1.9%，營業毛利率為25.4%，季增0.4個百分點，第二季每股盈餘1.82元，上半年基本每股盈餘3.50元。
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