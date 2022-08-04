不肖人士打著郭台銘名號詐騙 鴻海發出譴責聲明

鴻海今（4）日下午出具最新聲明指出，近期不少鴻海公司的股東、民眾關切，網路上有不肖人士以鴻海科技集團郭台銘創辦人照片投放虛擬貨幣、基金投資等相關詐騙廣告一事。此詐騙行為已嚴重影響鴻海公司以及郭台銘創辦人聲譽。

鴻海表示，「本公司特此嚴正譴責，並保留一切法律追訴權，望有心人士勿自誤為禱。同時呼籲民眾請勿受騙上當，若有任何疑慮，可上鴻海公司官方網站（www.honhai.com）聯繫公司窗口求證查詢。」

此外，日前富士康廣告有限公司（FUSCOM CO., LTD.）等遭台中地方法院判處非法經營銀行業務罪，鴻海公司亦在此澄清，此富士康廣告有限公司，與鴻海科技集團（Hon Hai Technology Group）、富士康科技集團（Foxconn Technology Group）無任何關聯，亦非鴻海公司關聯企業，籲請媒體報導轉載時，文字標題務必精確，切勿混淆造成閱聽眾誤會，進而損毀公司商譽等法律上權利，並徒增社會大眾困擾。