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台積電3奈米擴產規模傳縮減 研究估關鍵兩大原因

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導
台積電（2330）。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
台積電（2330）。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

今日多家研究機構同步指出預測台積電（2330）3奈米擴產規模將縮減。其中以賽亞調研(Isaiah Research)指出，台積電的擴產計畫向來會根據客戶的需求做調整，原先2023年三奈米的擴產規模可能會減少月產一萬至1.5萬片，主要原因有二個。

首先，以賽亞調研指出，Apple於2H23推出的iPhone 15系列，目前預估僅有兩款高階機種會搭載A17晶片(N3)，而非全線產品，因此可能放緩台積電在三奈米的擴產速度，但實際狀況仍得觀察明年Apple的產品規劃。

以賽亞調研指出，Intel目前在台積電三奈米投片的GPU產品，需要配合In-house Meteor Lake(Intel 4 CPU)的生產出貨進度，原先預計2023年底達到15~20K/m的投片量可能會降至5~10K/m，隨著Intel內部良率的提升有機會再逐步拉回。

即便台積電三奈米的產能規劃有些微調整，但以賽亞調研指出，三/五奈米等先進製程有八成左右是共用機台，因此台積電可以根據其他製程客戶的需求彈性調配。

台積電 奈米

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