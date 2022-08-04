義隆調整庫存 本季業績預期季減幅度大
觸控IC大廠義隆（2458）於4日舉行法說會，除了公布第2季財報之外，也釋出本季展望，由於將控制庫存，業績減幅出乎外界預期來得大，季減幅度估計將落在約27.6％至32.4％之間。
義隆第2季合併營收為41.48億元，季增1.2％、年減17.6％，終止連三季下滑局面，上半年合併營收為82.47億元，年減10.2％。
在獲利方面，義隆第2季歸屬母公司業主淨利為7.84億元，季減40.6％、年減1.7％，每股純益為2.75元，累計上半年歸屬母公司業主淨利為15.82億元，年減34.6％，每股純益為5.56元。
展望第3季，義隆估計，單季營收將介於28億至30億元之間，季減幅度32.4％至27.6％之間。
義隆董事長葉儀晧表示，庫存分為該公司的庫存，與客戶供應鏈的庫存，目前著重降低後者，希望今年內解決，明年第1季可恢復正常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言