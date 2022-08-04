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義隆調整庫存 本季業績預期季減幅度大

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

觸控IC大廠義隆（2458）於4日舉行法說會，除了公布第2季財報之外，也釋出本季展望，由於將控制庫存，業績減幅出乎外界預期來得大，季減幅度估計將落在約27.6％至32.4％之間。

義隆第2季合併營收為41.48億元，季增1.2％、年減17.6％，終止連三季下滑局面，上半年合併營收為82.47億元，年減10.2％。

在獲利方面，義隆第2季歸屬母公司業主淨利為7.84億元，季減40.6％、年減1.7％，每股純益為2.75元，累計上半年歸屬母公司業主淨利為15.82億元，年減34.6％，每股純益為5.56元。

展望第3季，義隆估計，單季營收將介於28億至30億元之間，季減幅度32.4％至27.6％之間。

義隆董事長葉儀晧表示，庫存分為該公司的庫存，與客戶供應鏈的庫存，目前著重降低後者，希望今年內解決，明年第1季可恢復正常。

義隆 營收

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