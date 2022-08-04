英業達與恩智浦策略合作 布局車載電子 聚焦五大應用

伺服器代工大廠英業達、汽車半導體晶片商恩智浦（NXP）今（4）日於英業達伺服器桃科廠宣布展開策略合作聯盟，雙方聚焦發展五大應用，冀望將恩智浦汽車晶片技術，應用於英業達產品設計上，為下一代汽車電子提供創新基礎。

英業達、恩智浦此次的合作聚焦於五大應用，分別是超寬頻智慧汽車門禁系統、中央網關、車規級服務器、智慧電子座艙及車規級無線充電，並於桃科廠展示概念車，積極耕耘汽車安全（Safety）與資安（Cybersecurity）領域，期盼可以獲得Tier One及車廠青睞。

英業達董事長卓桐華指出，英業達一直以工程師公司自豪，從計算機開始做起，一直做到電話機、筆記本電腦、伺服器，今天我們要做車載，並不是三電全部都做，而是以電控為主。我們與NXP的合作，先從五個產品開始，後續會有更多產品繼續發表。

英業達布局汽車電子多年，目標客戶除了電動車廠外，也期待開發燃油車客戶。未來，英業達將從伺服器走向車載電子，除了可以發揮技術綜效，最終的目標則是希望能夠打造Server In Car，將汽車轉變為行動辦公室。