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燒到上游！PC晶片供應商譜瑞營收恐掉三成、股價跌停

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

PC市況疲弱風暴蔓延至上游IC設計端。PC關鍵晶片供應商、千金股譜瑞-KY（4966）儘管上半年大賺逾四個股本，但坦言旗下筆電、平板等應用客戶庫存調整影響，本季美元計價營收恐較上季銳減23%至30%，是現階段台股IC設計族群中，展望最差業者。今（4）日股價開盤慘吞跌停，台股僅剩四千金。

譜瑞開盤即跌停，開在954元，下跌106元，盤中仍有逾700張委賣單高掛。

譜瑞主力產品為時序控制器（eDP Tcon），其設計是以DP／eDP架構提供控制LCD顯示器上的Source Driver及Gate Driver訊號所需影像控制IC，應用於平板及筆電，以提供消費者高解析度或高刷新率的螢幕顯示體驗，客戶涵蓋蘋果、三星、OPPO、聯想、華碩（2357）等國際一線品牌。

展望後市，譜瑞董事長趙捷坦言，受到大陸封城、通膨氣焰高張等因素影響，筆電與Macbook市場需求疲弱，尤其Windows作業系統筆電客戶面板供應鏈庫存調整最劇烈，客戶訂單修正情況較明顯；高速傳輸介面客戶同樣面臨需求修正，但情況比面板供應鏈溫和許多。

IC設計 譜瑞 晶片

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