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英業達與恩智浦策略合作 聚焦五大應用

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
英業達董事長卓桐華。記者蕭君暉/攝影
英業達董事長卓桐華。記者蕭君暉/攝影

伺服器代工大廠英業達（2356）與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP ）今（4）日於英業達伺服器桃科廠宣佈展開策略合作聯盟，雙方冀望運用恩智浦在汽車電子的領先技術，應用於英業達卓越設計的產品上，加速汽車轉型行動智慧邊緣，不僅打造更舒適安全的車內體驗，並為下一代汽車電子提供創新的基礎。

英業達與恩智浦這次發表合作聚焦在五大應用：「超寬頻(Ultra-wideband)智慧汽車門禁系統」、「中央網關(Central Gateway)」、「車規級服務器(Vehicle Grade Server)」、「智慧電子座艙(e-Cockpit)」及「車規級無線充電(Wireless Charger)」。

本次在桃科廠新展示的概念車，更展現出英業達於汽車安全(Safety)與資安(Cybersecurity)領域耕耘多年的成果。從強調元件級功能安全的ISO 26262、到強調汽車模組級資訊安全ISO/SAE 21434、到強調汽車系統級預期機能安全(Safety Of The Intended Functionality)的ISO 21448，英業達在開發產品時均投入相當的資源確保汽車安全與資訊安全，獲得Tier One及車廠青睞。

恩智浦半導體台灣區業務副總經理臧益群表示「我們很高興今日宣布與英業達攜手合作，透過分享恩智浦在汽車電子領域的領先技術與產業經驗，與客戶及合作夥伴共同探索『智慧生活，安全連結』所帶來的無限可能，為推動在地汽車電子生態系統發展貢獻心力。」

英業達布局汽車電子多年，目標客戶除了電動車廠外，也劍指燃油車客戶。英業達從伺服器走向車載電子，除了可以發揮技術綜效，最終的目標則是希望能夠打造Server In Car：將汽車變為行動辦公室。 

英業達 恩智浦 汽車電子

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