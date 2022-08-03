台智雲等四強啟用聯手打造的5G AI Ready Platform

為佈局5G應用，台智雲攜手華碩、台灣大哥大、英特爾領航發布5G AI應用解決方案，並於華碩AI雲創園區舉辦5G AI Ready Platform暨共創實驗室啟用儀式，四大科技強強聯手，展現AI、5G和邊緣運算整合運用的企圖心。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，華碩結合AIHPC高速算力、雲服務、智慧物聯終端、伺服器等技術，應用於智慧醫療、智慧製造、智慧城市等領域。很榮幸此次與台灣大哥大、Intel，推出5G AI雲網合一解決方案與共創實驗室，實現AIoT垂直領域的最後一哩路，提供企業與新創高速AI服務，期待未來與更多夥伴合作，以華碩的AI雲創資源加速5G應用。

英特爾亞太暨日本區總經理Steven A. Long表示，5G的低延遲和高頻寬特性，能夠將雲端至邊緣的AI運算結果快速交付至客戶手中，Intel® FlexRAN™無線接取參考架構可提供服務供應商靈活的部署，並加速5G vRAN無線訊號處理及工作負載封包在英特爾硬體上的執行效能。

Steven A. Long表示，Intel OpenVINO Toolkit則是提供AI模型最佳化，加速電腦視覺工作負載，輔以開放、一致、橫跨架構的oneAPI程式設計模型，讓開發者所設計的程式能夠在最適合的中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、可編程邏輯元件（FPGA）及其他加速器當中執行。英特爾很榮幸能與台灣頂尖的業者合作，期盼以英特爾成熟的軟、硬體解決方案，協助生態系夥伴打造令人驚豔的創新應用。

台灣大哥大企業服務商務長吳傳輝表示，5G儼然已躍升為全球重要發展目標，「端、網、雲」共生更是未來數位創新的趨勢，台灣大與台智雲是「台灣AI雲」共同推手，在「台灣AI雲」合作基礎上，再結合國際科技大廠英特爾技術，聯手打造出全台第一個高度雲網整合的5G企業專網服務，期盼賦能企業用戶加速5G場景落地之外，也歡迎新創夥伴進駐5G AI共創實驗室（5G AI Co-Lab），開發更多整合5G + AI關鍵科技的智慧應用，共同透過5G能量，能所不能！」

台智雲和華碩聯手打造出台灣第一個高度雲網整合的企業專網服務──5G AI Ready Platform，透過台智雲OneAI工具、英特爾oneAPI及台哥大5G寬頻高速網路，整合AIHPC高速運算雲端服務、5G專網與AI邊緣運算等三大關鍵核心技術，從基礎設施、先進通訊、資訊安全到智慧應用，提供全方位隨選即用（Ready to use）的雲平台解決方案，為客戶省下巨額營運成本。

台智雲和華碩所推出的5G AI共創實驗室，提供完整端到雲的商轉測試及驗證場域，讓新創應用快速導入商用市場，並期望透過「造平台、聚夥伴、建生態」的模式，加速企業雲化、數位轉型，啟動產業升級。