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華碩攜手工業自動化SI 深耕工業4.0

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
華碩今日與九家工業自動化系統整合專家：鼎新電腦、中衛發展中心、ABB、庫爾、程序智庫、能鉅、邑控、新漢智能及台達電簽署合作備忘錄。 圖／華碩提供
華碩今日與九家工業自動化系統整合專家：鼎新電腦、中衛發展中心、ABB、庫爾、程序智庫、能鉅、邑控、新漢智能及台達電簽署合作備忘錄。 圖／華碩提供

PC品牌廠華碩（2357）今（1）日與九家工業自動化系統整合專家：鼎新電腦、中衛發展中心、ABB、庫爾、程序智庫、能鉅、邑控、新漢智能及台達電（2308）簽署合作備忘錄，持續推動AIoT 智慧物聯網大聯盟，提供客戶更完整的工業4.0解決方案。

華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，「華碩致力於AIoT領域開創軟硬體整合，我們期待這次與各領域專家合作，成為客戶值得信賴的夥伴。」

在過去工業物聯網場域中，客戶若欲改善生產效率和節省成本，將面臨無法有效整合多方資源的困境，因此華碩持續整合人工智慧與硬體設備，透過泛生態系的運作，推出完整優化的智慧工廠turn-key解決方案，加速工業4.0深度發展。

華碩 物聯網

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