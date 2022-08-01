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永豐首創角色IP 打造遊戲金融全新體驗

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導
永豐銀行旗下「汗水不白流APP」發展自有IP、首創人物角色「Funfun」深度結合Apple Watch多元功能，打造遊戲金融新體驗。本周日（7日）將於臺北市兒童新樂園舉辦活動，邀請民眾暢遊樂園並體驗產品新功能。 業者提供
永豐銀行旗下「汗水不白流APP」發展自有IP、首創人物角色「Funfun」深度結合Apple Watch多元功能，打造遊戲金融新體驗。本周日（7日）將於臺北市兒童新樂園舉辦活動，邀請民眾暢遊樂園並體驗產品新功能。 業者提供

邊玩邊賺！永豐銀行首創金融科技新體驗。永豐銀行表示，旗下「汗水不白流APP」發展自有IP、首創人物角色「Funfun」深度結合智慧手錶龍頭Apple Watch多元功能，打造沉浸式遊戲關卡體驗外更提供豐厚獎勵，上市首（8）月用戶即可透過通關獲得豐城購物金，日後更將持續推出APP揪團挑戰或線下活動等多元化回饋形式，讓用戶樂在遊戲也同步收穫健康與財富。本周日（7）永豐銀行特於臺北市兒童新樂園舉辦「FUN賺玩健康」活動，現場透過活動帶領民眾了解汗水不白流APP全新功能，還有機會再獲神秘小禮物。

永豐銀行獲Apple獨家授權及遊戲技術指導於汗水不白流APP中，結合「圓滿畫圈」任務，進一步自創人物角色Funfun，以遊戲概念提升用戶黏著度。永豐銀行指出，Funfun是健康守護者「賽諾族」的精靈，玩家將透過APP與Funfun一起努力拯救缺乏運動的族人。汗水不白流APP將顯示新手、每月或快閃任務等，邀請用戶一同加入救援行列；例如，戴著Apple Watch深呼吸1分鐘、睡覺達3小時等，用戶即可隨時檢視任務進度與回饋。

為讓用戶體驗一同認識Funfun，永豐銀行表示，即日起至本周五（5日）可於汗水不白流APP中免費加入「FUN賺玩健康」揪團活動、限額1,000位，報名成功者可於周日免費入園，一起暢玩13項遊樂設施。當天在兒童新樂園舞台區還可參加永豐銀行互動有獎徵答活動，有機會獲得神秘小禮物。更多資訊請詳活動網頁。

永豐銀行指出，於2018年創新推出全台首張結合穿戴式裝置且可記錄卡路里的「永豐SPORT卡」，次(2019)年再推出汗水不白流APP，便利卡友記錄個人每日卡路里消耗情況等個人運動軌跡，結合金融科技提倡國人運動風氣，2020年榮獲國際財經媒體「亞洲銀行家」《The Asian Banker》雜誌評選為「亞洲最佳物聯網方案」（Best IoT Initiative），成為首家獲此殊榮的亞太區金融機構。詳細資訊請連結永豐銀行官方網站查詢。

永豐銀行 APP 兒童新樂園

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