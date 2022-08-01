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半導體製造移回美 施振榮：勉強做較沒效率 競爭力不足

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

宏碁集團（2353）創辦人施振榮從微笑曲線點出美國半導體大廠英特爾（Intel）跨入晶圓代工將面臨的困境，他指出，產業典範轉移走向垂直分工是大勢所趨，即使是世界最強的半導體公司也擋不住產業典範轉移。

施振榮今（1）日表示，上周半導體業界發生二件大事，一是英特爾的巿值被超微（AMD）超越，二是美國通過晶片法案，後續帶給對台灣與半導體產業的啟發與影響，值得大家關注。

施振榮表示，1991年哈佛商業評論（Harvard Business Review）發表的文章就提到，世界已走向“Computerless computer company”（沒有電腦廠的電腦公司）及“Fabless semiconductor company”（沒有晶圓廠的半導體公司）發展。

他並指出，而個人電腦與半導體產業的典範轉移，始作俑者就是宏碁與台積電（2330）。在個人電腦領域，宏碁在1983年推出自有品牌後，並開啟ODM的新商業模式；而在半導體領域，台積電1987年創立並啓動專業晶圓代工的創新商業模式。

且呼應產業典範轉移的大趨勢，1992年宏碁第一次再造時，施振榮也提出了「微笑曲線」，強調產業由垂直整合走向垂直分工的發展。

施振榮指出，不過當年在哈佛的文章發表後，英特爾並不認同，仍堅持走向垂直整合的模式，經過30年的演變，即使是世界最強的半導體公司，也擋不住典範轉移，敗下陣來，巿值也被競爭對手AMD超越。

施振榮說，美國晶片法案是從美國國防與國家安全的角度思維，因此不計代價在美國本土發展半導體製造。但如果從經濟與產業發展來考量，美國的競爭力不在製造，「再強也強不過最弱的一環」，製造就是美國最弱的那一環，長期發展並不可行，比起亞洲製造的競爭力已有很大的差距。

施振榮參與半導體產業領域已50多年（他第一個工作在環宇電子是半導體封裝業，後來成立德碁半導體則是DRAM產業），依他多年的產業觀察指出，以記憶體產業為例，景氣循環明顯，投資設備的資金需求很大，賺錢時會擴大投資，往往造成產業供過於求，又就開始不投資，結果又造成供不應求，這是美國資本巿場的特性。長期下來，美國反而被不管景氣循環如何都持續投資的日本與韓國超越。

他進一步分析說，美國美光在記憶體領域之所以還有競爭力，關鍵在於和台灣進行產業分工。因此，在高科技產業，美國發展技術創新，將製造委外給台灣夥伴，才能造就許多美國國際品牌大廠的競爭力。

施振榮表示，晶圓製造也需要產業分工才具競爭力，要具有經濟規模及客戶的多樣產品才能使產能滿載。雖然英特爾希望跨入晶圓代工領域，但客戶可能擔心自己的產品會與英特爾有所衝突，如果英特爾只爭取到少數客戶，將不足以讓晶圓代工事業成功。產業分工才是具競爭力的生態，就如同宏碁在2000年世紀變革，將宏碁與緯創（3231）分家後成功提升競爭力。

對於超微巿值成功超越英特爾，施振榮指出，當年超微將製造部門獨立成立格羅方德（GlobalFoundries），專注發展處理器的設計，一開始雙方還綁在一起，反而讓雙方沒競爭力，後來雙方切開來獨立發展，超微也找台積電代工，順應產業分工趨勢，競爭力才提升，並與英特爾一消一長。

最後，施振榮指出，產業分工是大趨勢，雖然美國因國安問題考量，希望打破全球化的發展，將半導體製造移回美國本土，但這違反了產業典範轉移的大趨勢，不一定可行，勉強做也會相對較沒效率，競爭力也不足。

美國 半導體 施振榮

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