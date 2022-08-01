打造新行動便利商店 全家推出全台首部智慧零售電動車

全家（5903）今（1）日宣布，推出全台首部智慧零售電動車「FamiMobi」，為行動商店，看準台南科學園區超過9萬人的人口需求，作為首發試營運據點，8月底展開試營運，提供熟食、輕食、零食和飲料等選擇，也因應園區外籍勞工，提供東南亞特色餐食，並導入自助結帳設備，APP隨買跨店取，APP訂便當和代收繳費等服務。

未來全家將展開數位佈局，運用會員資料庫和大數據分析，透過「以車找人」的科技零售服務，打造新行動便利商店。

全家「FamiMobi」將透過三階段拓展新世代零售樣態，第一階段是透過電動車綠能和科技零售服務的結合，讓零售服務突破地域限制；第二階段是延伸科技應用，自動感應消費者選購商品，透過APP結帳，實踐「拿了就走」的消費場景；第三階段是掌握個用餐時段的熱銷產品，機動變換販售品項，追蹤消費者聚集熱區，「哪裡有人潮，哪裡有需求」，就能透過電動車主動出擊，將服務送到消費者面前。