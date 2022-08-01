美晶片法案火速過關 估2025年美先進製程占比增至12%

美國上週參眾議院已火速通過《美國晶片法案》，該法案全名為「晶片和科學法案」，正式進入最後程序，總統簽署後即正式生效。研究機構估計，至2025年7奈米（含）以下先進製程美國占比將提升至12%。

據TrendForce研究預估，以全球各區域12吋約當產能來看，至2025年7奈米（含）以下先進製程產能方面，至2025年台灣占比約69%、南韓18%、美國12%、中國1%。相較2022年的格局，顯見美國未來三年將提升先進製程產能占比，而中國則仍以成熟製程為主軸。

此外，TrendForce分析，該法案草案不僅涵蓋晶圓製造研發與建廠補助、稅務優惠補貼等，同時也提出附加限制條款，擬針對獲美國國家補貼的公司，限制獲補助期間不得在中國投資28奈米以下製程技術，以確保該法案對美國半導體產業競爭力的保護。目前同時於美國、中國投資擴產/廠的半導體公司僅有台積電與三星（Samsung），針對《美國晶片法案》將如何限制兩家業者於中國的投資值得持續關注。

從晶圓代工端來看，該機構分析，台積電與三星近期赴美投資設廠以5奈米先進製程為主，而在中國擴產活動則大多為28奈米（含）以上成熟製程。

另外，該機構指出，過去川普政府曾透過《瓦聖納協議》要求荷蘭停止出口機台至中國，提高設備對中出口的難度。在美系設備出貨仍然受到限制的狀況下，估計中芯N+2（7奈米）製程的量產規模將極為有限。