超級材料石墨烯 減碳導體應用廣泛

降噪、導電、導熱與強化材料，樣樣難不倒石墨烯！石墨烯為單層蜂巢狀的碳原子薄膜，應用層面相當廣泛，除了強化混凝土、汽車外殼外，更有助於提高太陽能電池與儲能的效能。但目前生產成本仍然不低，市面上許多標榜石墨烯的產品，其實都只是石墨材質而已。

萬能材料獲諾獎

《BBC》報導，原本需要1週才凝固的混凝土，現在竟然只需要1天就可以開始進行其他處理。而其中的關鍵就在於，該混凝土含有少量的「石墨烯」（Graphene），該物質為世上最薄卻最堅硬的材質，還有良好的導電與導熱能力，有望強化現行太陽能與儲能電池的效能。

石墨烯由碳原子構成，組成蜂巢狀的平面薄膜，厚度僅有一個碳原子。過去被視為存在於理論當中，直到後來英國學者成功分離出石墨烯，被視為是物理學界的一大創舉，更因此獲得諾貝爾物理學獎。

除了強化綠能風電之外，專家貝克表示，「只要添加0.1%的石墨烯，就能讓部分材料減少30%的用量，進一步降低碳排放量。」石墨烯應用於混凝土、塗料等物質，包括汽車、建築產業都能見到該物質的蹤跡，且還額外有降噪、耐熱與提高穩度程度等優點。

石墨烯產品防騙局

《graphenea》指出，最初生產石墨烯的成本相當高昂，最初光生產出針頭大小般的石墨烯，就需要花費1000美元，但隨技術進步，成本已下降很多。2012年研究發現，通過分析石墨烯的性質，能將其有效分離，使得生產取得了突飛猛進的進展。

同時，市面上有出現已「石墨烯」作為噱頭的商品，說能夠產生熱能、促進血液循環，但這些可能都不是真正的石墨烯。石墨烯應該要為單層的透明薄膜，市面上常見的石墨烯產品大多都是黑色的，這都只是石墨。

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