快訊

外媒稱波洛西「最快明晚抵台」 總統府未正面回應

幼兒BNT疫苗今通過EUA 王必勝：已請廠商安排出貨

北部再爆二BA.5社區個案 國內現第二例BA.2.75

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超級材料石墨烯 減碳導體應用廣泛

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
石墨烯為單層蜂巢狀的碳原子薄膜，應用層面相當廣泛，除了強化混凝土、汽車外殼外，更有助於提高太陽能電池與儲能的效能。（Photo by LSHTM IDM102 on Flickr under C.C. License）
石墨烯為單層蜂巢狀的碳原子薄膜，應用層面相當廣泛，除了強化混凝土、汽車外殼外，更有助於提高太陽能電池與儲能的效能。（Photo by LSHTM IDM102 on Flickr under C.C. License）

降噪、導電、導熱與強化材料，樣樣難不倒石墨烯！石墨烯為單層蜂巢狀的碳原子薄膜，應用層面相當廣泛，除了強化混凝土、汽車外殼外，更有助於提高太陽能電池與儲能的效能。但目前生產成本仍然不低，市面上許多標榜石墨烯的產品，其實都只是石墨材質而已。

萬能材料獲諾獎

BBC》報導，原本需要1週才凝固的混凝土，現在竟然只需要1天就可以開始進行其他處理。而其中的關鍵就在於，該混凝土含有少量的「石墨烯」（Graphene），該物質為世上最薄卻最堅硬的材質，還有良好的導電與導熱能力，有望強化現行太陽能與儲能電池的效能。

石墨烯由碳原子構成，組成蜂巢狀的平面薄膜，厚度僅有一個碳原子。過去被視為存在於理論當中，直到後來英國學者成功分離出石墨烯，被視為是物理學界的一大創舉，更因此獲得諾貝爾物理學獎。

除了強化綠能風電之外，專家貝克表示，「只要添加0.1%的石墨烯，就能讓部分材料減少30%的用量，進一步降低碳排放量。」石墨烯應用於混凝土、塗料等物質，包括汽車、建築產業都能見到該物質的蹤跡，且還額外有降噪、耐熱與提高穩度程度等優點。

石墨烯產品防騙局

graphenea》指出，最初生產石墨烯的成本相當高昂，最初光生產出針頭大小般的石墨烯，就需要花費1000美元，但隨技術進步，成本已下降很多。2012年研究發現，通過分析石墨烯的性質，能將其有效分離，使得生產取得了突飛猛進的進展。

同時，市面上有出現已「石墨烯」作為噱頭的商品，說能夠產生熱能、促進血液循環，但這些可能都不是真正的石墨烯。石墨烯應該要為單層的透明薄膜，市面上常見的石墨烯產品大多都是黑色的，這都只是石墨。

【更多精采內容，詳見

太陽能電池 降噪

延伸閱讀

鐵道局獲碳足跡查證聲明書今授證 助未來鐵路工程參考

開箱影片／索尼大法好！WH-1000XM5佩戴調整降噪功能 與WH-1000XM4差在哪看2關鍵

Acer Day「地球玩不累」MV上線 原子少年地球號召參與減碳挑戰

ESG基金 綠色商機爆發

相關新聞

從微笑曲線看英特爾困境 施振榮：產業典範轉移大勢所趨

PC品牌大廠宏碁（2353）集團創辦人施振榮從微笑曲線點出美國半導體大廠英特爾（Intel）跨入晶圓代工將面臨的困境，他...

永豐首創角色IP 打造遊戲金融全新體驗

邊玩邊賺！永豐銀行首創金融科技新體驗。永豐銀行表示，旗下「汗水不白流APP」發展自有IP、首創人物角色「Funfun」深...

超級材料石墨烯 減碳導體應用廣泛

降噪、導電、導熱與強化材料，樣樣難不倒石墨烯！石墨烯為單層蜂巢狀的碳原子薄膜，應用層面相當廣泛，除了強化混凝土、汽車外殼外，更有助於提高太陽能電池與儲能的效能。但目前生產成本仍然不低，市面上許多標榜石墨烯的產品，其實都只是石墨材質而已。

下半年的半導體武林 誰主天下？

半導體市況近期雜音四起，但晶圓代工龍頭台積電與全球封測一哥日月光投控仍然對前景充滿信心。這股自信並非盲目，而是以精湛技術...

台積電高雄廠8月7日動工 總統蔡英文將出席

台積電進駐高雄，將在高雄楠梓產業園區設廠，目前傳出8月7日將動工。高雄市長陳其邁今受訪表示，表定8月會動工，詳細時間需要...

110年底公開發行公司 女性董事占14.9%

主計總處發布國情統計，110年底公開發行公司總共2,494家，較109年底增56家(或2.3%)，公開發行公司董事1.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。