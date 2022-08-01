郭明錤：舜宇光學成新iPhone廣角鏡頭最大供應商

天風國際證券分析師郭明錤表示，根據最新的調查發現，舜宇光學成為iPhone 14系列廣角相機7P鏡頭最大供應商，供應比重顯著超越大立光（3008）、玉晶光（3406）與市場共識；他同時分析，大立光廣角7P鏡頭的平均價格(ASP)，較舜宇光學與玉晶光高，因此舜宇光學市占提升對大立光的獲利負面影響較低。

郭明錤指出，最新調查顯示，舜宇光學高階廣角7P鏡頭 (用於兩支高階iPhone 14 Pro)的出貨比重為50~60%；另外，較低階廣角7P鏡頭 (用於兩支較低階iPhone 14) 的出貨比重為55~65%；大立光與玉晶光的供應比重約略相同。

郭明錤認為，舜宇光學產能顯著提升，將持續以價格戰取得更多Apple的訂單，且提升產能利用率；他表示，在iPhone鏡頭中，廣角鏡頭的獲利貢獻最大，舜宇光學廣角鏡頭市占提升，主要將影響大立光、玉晶光的獲利，而不是營收。

郭明錤強調，大立光廣角7P鏡頭的ASP，高於舜宇光學與玉晶光15~25%，因此，舜宇光學市占提升，對大立光獲利的負面影響較低；他認為，舜宇光學可能在2023年成為iPhone 15的ToF鏡頭主要供應商，玉晶光是既有ToF鏡頭主要供應商，預估所受到的負面影響將比大立光高。