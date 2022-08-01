台積電高雄廠8月7日動工 總統蔡英文將出席

台積電進駐高雄，將在高雄楠梓產業園區設廠，目前傳出8月7日將動工。高雄市長陳其邁今受訪表示，表定8月會動工，詳細時間需要多方協調。對於日期是否在8月7日並未否認。市府表示，打造高雄成為全球最有價值半導體產業聚落。

市府將中油高雄煉油廠舊址打造為楠梓產業園區，今天4月完成核定。5月點交土地給台積電設廠及取得建照，6月園區公設及建廠將同步動工。預計2023年7月開始營運後將創造1500名就業人口及1576億元年產值。

左楠區議員陸續接獲動工典禮邀請，議員表示，原動工日期為7月，但因當時疫情不穩，且多方時間難以敲定，才會延至8月，屆時蔡英文總統也將出席。民代表示，高市府未鬆口是因尊重台積電，希望動工日期由台積電主動宣布較適合。

台積電設廠高雄成為陳其邁任內亮眼政績，市府今指出，陳其邁上任後將加速推動產業轉型、增加就業機會列為優先政策，累計至今（2022）年4月底投資達4981億元，重大投資案包括台積電、穩懋、默克等大廠，串接南科台南及高雄園區、橋科、仁武產業園區及楠梓產業園區，形成半導體S廊道，可望帶動產業升級轉型。

預估在關鍵大廠台積電進駐後，高雄半導體完整產業鏈將在5年內逐漸成形，帶動高階研發與設計人才等需求，整體招商預計5年內創造逾4.5萬個以上優質工作機會，帶動商業、服務業等三級產業發展，提升整體薪資水平。