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2022亞洲生技展 中科率10大尖端醫療科技廠商展亮點

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
2022亞洲生技展登場，中科率10大尖端醫療科技廠商展亮點。圖／中科管理局提供
2022亞洲生技展登場，中科率10大尖端醫療科技廠商展亮點。圖／中科管理局提供

2022亞洲生技展登場，藥華醫藥（6446）、正瀚生技（6534）等中科園區廠商，在中科館聯合參展。中科管理局說，藥華醫藥榮獲「2022傑出生技產業獎-產業創新獎」，展現中科結合先端生技領域，打造創新醫療生態體系的決心。

國科會新任主委吳政忠及中科管理局主任秘書江增彬，今天至科學園區主題館為參展廠商加油打氣。今年中科展區以「精準健康、數位醫療、跨域創新」為主軸，廠商以聯展方式，展現橫跨精準醫療、生物新藥、創新醫療、醫材及智動化等領域成果。

中科為協助廠商創造商機，增加產業合作機會，也在展會現場舉辦產品技術發表會，期望透過BIO網路，打造科學園區聚落品牌形象，吸引跨域鏈結及新創投資。

今年中科館計有10大亮點廠商：藥華醫藥致力於新藥研發並打造相關技術平台，為癌症治療帶來新希望；正瀚生技以植物生長調節劑及專業微量元素肥料，展現智慧農業；銘安科技聚焦環境友善產品技術，開發全球最先進可堆肥材料產品。

台灣利得專注未來牛樟芝新藥研發，將產業應用提升至更高層次；伊達醫材有創新醫療光電檢測及雷射照射治療設備；昱展新藥長效緩釋注射針劑，助病患恢復日常生活；朗齊生物抗癌新藥及多靶點抗癌新藥的開發，取得全球專利。

另外，伊莉特結合生物科技、化妝保健品乃至醫美專業領域；新力旺精工展現以三智二機提供整廠智動化整合服務；如陽科技標榜減速馬達生產專家，產品在自動化、醫療、能源等領域多所應用。

中科管理局表示，2022亞洲生技展再次展現科學園區豐沛的生技研發能量，中科也整合中部精密機械及光學產業聚落優勢，引導產學研醫投入建構精準健康產業鏈，全面打造中部醫材產業新聚落。

中科 生技產業 藥華醫藥

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